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كوريا الجنوبية تسعى لتصبح المورد الرئيسي لأسلحة حلف الناتو
كوريا الجنوبية تسعى لتصبح المورد الرئيسي لأسلحة حلف الناتو
تخطط شركة "هانوا" الكورية الجنوبية الضخمة لتصبح أحد أكبر موردي الأسلحة لدول "الناتو" من خلال دخول السوق الأوروبية، التي استنفدت ترساناتها بسبب المساعدة... 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T07:47+0000
2022-07-11T07:47+0000
العالم
كوريا الجنوبية
الناتو
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وأشارت صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية، اليوم الاثنين، إلى أن وكالة الدفاع الأوروبية (EDA) توصلت إلى استنتاج مفاده أنه من المهم للغاية بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي تجديد مخزون الأسلحة المستنفدة بسبب المساعدة العسكرية لكييف.وقالت الصحيفة إنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وصلت خطط استعادة الإمكانات الدفاعية لدول الاتحاد الأوروبي إلى 200 مليار يورو من حيث القيمة.وأعلنت "هانوا"، المتخصصة في إنتاج أنظمة المدفعية وناقلات الجند المدرعة، أنها "تخطط لتصبح شريكا موثوقا لحلف الناتو من خلال إقامة علاقات مع الشركات في أوروبا".ووفقا للصحيفة، قد يكون العملاء الرئيسيون للشركة الكورية الجنوبية هم دول حلف وارسو السابقة والمملكة المتحدة، مشيرة إلى أن بولندا كانت قد سلمت في السابق أكثر من 50 مدفع "هاوتزر" من طراز "كراب" إلى أوكرانيا (تم تجميعها باستخدام مكونات صنعتها هانوا)، وتعتزم القوات المسلحة للجمهورية الآن تجديد مخزون هذا النوع من الأسلحة.وقال الرئيس التنفيذي للشركة، سونغ تشي إيل: "أعربت عدد من الدول الأوروبية عن اهتمامها" بالحصول على مركبات مشاة من طراز "ريدباك" مزودة بتكنولوجيا لاعتراض الصواريخ المضادة للدبابات، في حين تنظر "هانوا" في المملكة المتحدة كسوق لمدافع هاوتزر "K9" المعدلة وتخطط لإطلاق إنتاجها مع شركة لوكهيد مارتن الأمريكية.كما تشير مصادر "فاينانشيال تايمز" إلى أن استراتيجية "هانوا" تتناسب مع مسار "الدبلوماسية التجارية" في المجال الصناعي العسكري، والتي حددها رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في قمة الناتو في مدريد، وأن الشركة ليست قلقة بشأن رد فعل محتمل من دول مثل روسيا والصين.وشركة "هانوا" هي شركة دفاعية رائدة في كوريا الجنوبية ولها فروع تجارية متعددة في جميع أنحاء العالم، وتقدم مجموعة واسعة من أنظمة الدفاع الأرضي المتقدمة، إضافة إلى العربات المدرعة وأنظمة الدفاع الجوي.
https://arabic.sputniknews.com/20220628/كوريا-الجنوبية-تسعى-لتعزيز-علاقتها-مع-الناتو-1064355699.html
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العالم, كوريا الجنوبية, الناتو

كوريا الجنوبية تسعى لتصبح المورد الرئيسي لأسلحة حلف الناتو

07:47 GMT 11.07.2022
© Sputnikما هي قدرات كوريا الجنوبية الصاروخية؟
ما هي قدرات كوريا الجنوبية الصاروخية؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2022
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تخطط شركة "هانوا" الكورية الجنوبية الضخمة لتصبح أحد أكبر موردي الأسلحة لدول "الناتو" من خلال دخول السوق الأوروبية، التي استنفدت ترساناتها بسبب المساعدة العسكرية لأوكرانيا.
وأشارت صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية، اليوم الاثنين، إلى أن وكالة الدفاع الأوروبية (EDA) توصلت إلى استنتاج مفاده أنه من المهم للغاية بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي تجديد مخزون الأسلحة المستنفدة بسبب المساعدة العسكرية لكييف.
وقالت الصحيفة إنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وصلت خطط استعادة الإمكانات الدفاعية لدول الاتحاد الأوروبي إلى 200 مليار يورو من حيث القيمة.
وأعلنت "هانوا"، المتخصصة في إنتاج أنظمة المدفعية وناقلات الجند المدرعة، أنها "تخطط لتصبح شريكا موثوقا لحلف الناتو من خلال إقامة علاقات مع الشركات في أوروبا".
ووفقا للصحيفة، قد يكون العملاء الرئيسيون للشركة الكورية الجنوبية هم دول حلف وارسو السابقة والمملكة المتحدة، مشيرة إلى أن بولندا كانت قد سلمت في السابق أكثر من 50 مدفع "هاوتزر" من طراز "كراب" إلى أوكرانيا (تم تجميعها باستخدام مكونات صنعتها هانوا)، وتعتزم القوات المسلحة للجمهورية الآن تجديد مخزون هذا النوع من الأسلحة.
هذه الصورة المنشورة التي التقطت في 7 يونيو/ حزيران الجاري، قدمتها وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في سئول تظهر طائرات حربية كورية جنوبية، بما في ذلك مقاتلات الشبح F-35 وطائرات F-16 الأمريكية تحلق في تشكيلات تكتيكية في المجال الجوي فوق كوريا الجنوبية، ردًا على تجارب صواريخ كوريا الشمالية. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2022
كوريا الجنوبية تسعى لتعزيز علاقتها مع الناتو
28 يونيو, 11:57 GMT
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، سونغ تشي إيل: "أعربت عدد من الدول الأوروبية عن اهتمامها" بالحصول على مركبات مشاة من طراز "ريدباك" مزودة بتكنولوجيا لاعتراض الصواريخ المضادة للدبابات، في حين تنظر "هانوا" في المملكة المتحدة كسوق لمدافع هاوتزر "K9" المعدلة وتخطط لإطلاق إنتاجها مع شركة لوكهيد مارتن الأمريكية.
كما تشير مصادر "فاينانشيال تايمز" إلى أن استراتيجية "هانوا" تتناسب مع مسار "الدبلوماسية التجارية" في المجال الصناعي العسكري، والتي حددها رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في قمة الناتو في مدريد، وأن الشركة ليست قلقة بشأن رد فعل محتمل من دول مثل روسيا والصين.
وشركة "هانوا" هي شركة دفاعية رائدة في كوريا الجنوبية ولها فروع تجارية متعددة في جميع أنحاء العالم، وتقدم مجموعة واسعة من أنظمة الدفاع الأرضي المتقدمة، إضافة إلى العربات المدرعة وأنظمة الدفاع الجوي.
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