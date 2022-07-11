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https://arabic.sputniknews.com/20220711/كييف-تطالب-كندا-بإلغاء-قرار-إعادة-التوربينات-الخاصة-ببرنامج-نورد-ستريم-إلى-ألمانيا-1064950339.html
كييف تطالب كندا بإلغاء قرار إعادة التوربينات الخاصة ببرنامج "نورد ستريم" إلى ألمانيا
كييف تطالب كندا بإلغاء قرار إعادة التوربينات الخاصة ببرنامج "نورد ستريم" إلى ألمانيا
دعت وزارة الشؤون الداخلية الأوكرانية ووزارة الطاقة، في نداء مشترك، البرلمان الكندي لإلغاء قرار إعادة توربين "سيمنس كندا" الذي تم إصلاحه إلى ألمانيا من أجل خط... 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T09:52+0000
2022-07-11T09:58+0000
كييف
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في وقت سابق، قال وزير الموارد الطبيعية الكندي جوناثان ويلكينسون إن كندا، على الرغم من العقوبات، ستعيد التوربينات التي تم إصلاحها إلى نورد ستريم بناءً على طلب ألمانيا.وجاء في الطلب: "سيسمح نقل توربينات نورد ستريم لروسيا بمواصلة استخدام الطاقة كأداة لحرب ضد أوروبا. وندعو البرلمان الكندي إلى إلغاء هذا القرار، وكذلك ضمان الامتثال لنظام العقوبات".وتم شرح هذا القرار في الوزارات بأن روسيا لديها الفرصة لمواصلة إمدادات الغاز إلى ألمانيا بالكامل دون توربين، الأمر الذي أصبح "موضوعًا للنقاش"، حيث يمكن استخدام طاقات العبور المدفوعة عبر أوكرانيا.تستخدم "غازبروم" الآن أقل من 40% من السعة المدفوعة. وبموجب العقد الحالي، يمكن لشركة "غازبروم" توفير 67 مليون متر مكعب إضافي يوميًا. ويمكنها الاحتفاظ بما يصل إلى 135 مليون متر مكعب يوميًا من السعة الإضافية لتلبية احتياجات السوق الأوروبية للغاز، فقد كان هذا المسار عادة يمد الجزء الأكبر لألمانيا وإيطاليا والنمسا ودول أخرى في المنطقة بالغاز.
https://arabic.sputniknews.com/20220708/تضارب-المصالح-يجبر-كندا-على-تجاهل-مطالب-أوكرانيا-وإرسال-التوربين-الخاص-بـنورد-ستريم-إلى-ألمانيا-1064857714.html
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كييف, أخبار كندا, أخبار ألمانيا, روسيا

كييف تطالب كندا بإلغاء قرار إعادة التوربينات الخاصة ببرنامج "نورد ستريم" إلى ألمانيا

09:52 GMT 11.07.2022 (تم التحديث: 09:58 GMT 11.07.2022)
© Photo / Nord Stream 2أنابيب الغاز لمشروع "التيار الشمالي 2"
أنابيب الغاز لمشروع التيار الشمالي 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2022
© Photo / Nord Stream 2
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دعت وزارة الشؤون الداخلية الأوكرانية ووزارة الطاقة، في نداء مشترك، البرلمان الكندي لإلغاء قرار إعادة توربين "سيمنس كندا" الذي تم إصلاحه إلى ألمانيا من أجل خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" الروسي.
في وقت سابق، قال وزير الموارد الطبيعية الكندي جوناثان ويلكينسون إن كندا، على الرغم من العقوبات، ستعيد التوربينات التي تم إصلاحها إلى نورد ستريم بناءً على طلب ألمانيا.
وجاء في الطلب: "سيسمح نقل توربينات نورد ستريم لروسيا بمواصلة استخدام الطاقة كأداة لحرب ضد أوروبا. وندعو البرلمان الكندي إلى إلغاء هذا القرار، وكذلك ضمان الامتثال لنظام العقوبات".
وتم شرح هذا القرار في الوزارات بأن روسيا لديها الفرصة لمواصلة إمدادات الغاز إلى ألمانيا بالكامل دون توربين، الأمر الذي أصبح "موضوعًا للنقاش"، حيث يمكن استخدام طاقات العبور المدفوعة عبر أوكرانيا.
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تستخدم "غازبروم" الآن أقل من 40% من السعة المدفوعة. وبموجب العقد الحالي، يمكن لشركة "غازبروم" توفير 67 مليون متر مكعب إضافي يوميًا. ويمكنها الاحتفاظ بما يصل إلى 135 مليون متر مكعب يوميًا من السعة الإضافية لتلبية احتياجات السوق الأوروبية للغاز، فقد كان هذا المسار عادة يمد الجزء الأكبر لألمانيا وإيطاليا والنمسا ودول أخرى في المنطقة بالغاز.
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