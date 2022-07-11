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https://arabic.sputniknews.com/20220711/لأول-مرة-منذ-1980-ارتفاع-قياسي-للأسعار-في-النرويج-1064955397.html
لأول مرة منذ 1980... ارتفاع قياسي للأسعار في النرويج
لأول مرة منذ 1980... ارتفاع قياسي للأسعار في النرويج
سجلت أسعار السلع والخدمات في النرويج رقما قياسيا، بزيادة قدرها 6.3% خلال العام الماضي. 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T12:16+0000
2022-07-11T12:16+0000
اقتصاد
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وذكر تلفزيون "NRK" نقلا عن مكتب الإحصاء في البلاد، أن آخر مرة سُجلت مثل هذه المعدلات المرتفعة في البلاد في الثمانينيات.هذا وسجلت أكبر زيادة في الأسعار بحسب الإحصائيات في شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران وبلغت 0.9%.في الوقت نفسه ، بلغ التضخم في مايو 3.6% ، وهو رقم قياسي منذ عام 1995. وبحسب المكتب، فإن أكبر الزيادات كانت في أسعار المواد الغذائية والكهرباء.
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اقتصاد

لأول مرة منذ 1980... ارتفاع قياسي للأسعار في النرويج

12:16 GMT 11.07.2022
© Photo / Pixabay/Nextvoyageمنظر للواجهة البحرية في بيرغن، النرويج
منظر للواجهة البحرية في بيرغن، النرويج - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2022
© Photo / Pixabay/Nextvoyage
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سجلت أسعار السلع والخدمات في النرويج رقما قياسيا، بزيادة قدرها 6.3% خلال العام الماضي.
وذكر تلفزيون "NRK" نقلا عن مكتب الإحصاء في البلاد، أن آخر مرة سُجلت مثل هذه المعدلات المرتفعة في البلاد في الثمانينيات.
هذا وسجلت أكبر زيادة في الأسعار بحسب الإحصائيات في شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران وبلغت 0.9%.

وبحسب رئيس مكتب "SSB"، إسبن كريستيانسن، فإن هذا نمو غير مسبوق، وتم تسجيل أرقام مماثلة في الثمانينيات، وإن النمو الإجمالي قد تباطأ بسبب دعم صناعة الطاقة، والتي دونها يمكن أن ترتفع الأسعار بنسبة 8.2%.

في الوقت نفسه ، بلغ التضخم في مايو 3.6% ، وهو رقم قياسي منذ عام 1995. وبحسب المكتب، فإن أكبر الزيادات كانت في أسعار المواد الغذائية والكهرباء.
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