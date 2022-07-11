https://arabic.sputniknews.com/20220711/لحظات-هروب-أضاحي-العيد-في-الصين-فيديو-1064970774.html
لحظات هروب أضاحي العيد في الصين... فيديو
لحظات هروب أضاحي العيد في الصين... فيديو
يحتفل المسلمون حول العالم بعيد الأضحى، الذي يمثل مناسبة دينية لها شعائر كثيرة أبرزها ذبح الأضاحي بمختلف أنواعها. 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T19:22+0000
2022-07-11T19:22+0000
2022-07-11T19:22+0000
نادي الفيديو
الصين
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وتشهد احتفالات عيد الأضحى كل عام انتشار فيديوهات لمواقف تحدث خلال نقل الأضاحي من مكان إلى آخر، أبرزها مشاهد هروب بعضها وتجوله في الأماكن العامة.وتعد الخراف من الحيوانات التي يحرص المسلمون في الصين على تضحيتها في عيد الأضحى، ويرصد مقطع فيديو نشرته شبكة تلفزيون الصين الدولية مشاهد ترصد لحظة هروب بعضها في مشهد ساخر.وتقول الشبكة إنه تم رصد العديد من المشاهد الطريفة لهروب الخراف في شوارع منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم، التي يسكنها قومية الإيغور شمال غربي الصين.
الصين
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, الصين
لحظات هروب أضاحي العيد في الصين... فيديو
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يحتفل المسلمون حول العالم بعيد الأضحى، الذي يمثل مناسبة دينية لها شعائر كثيرة أبرزها ذبح الأضاحي بمختلف أنواعها.
وتشهد احتفالات عيد الأضحى كل عام انتشار فيديوهات لمواقف تحدث خلال نقل الأضاحي
من مكان إلى آخر، أبرزها مشاهد هروب بعضها وتجوله في الأماكن العامة.
وتعد الخراف من الحيوانات التي يحرص المسلمون في الصين على تضحيتها في عيد الأضحى
، ويرصد مقطع فيديو نشرته شبكة تلفزيون الصين الدولية مشاهد ترصد لحظة هروب بعضها في مشهد ساخر.
وتقول الشبكة إنه تم رصد العديد من المشاهد الطريفة لهروب الخراف
في شوارع منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم، التي يسكنها قومية الإيغور شمال غربي الصين.