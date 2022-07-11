https://arabic.sputniknews.com/20220711/متظاهرون-يحولون-المقر-الرئاسي-في-سريلانكا-إلى-مسبح-عام-فيديو-1064968251.html
متظاهرون يحولون المقر الرئاسي في سريلانكا إلى مسبح عام... فيديو
متظاهرون يحولون المقر الرئاسي في سريلانكا إلى مسبح عام... فيديو
حول متظاهرون في سريلانكا المقر الرئاسي إلى مسبح عام بعد اقتحامه إثر الإطاحة برئيس البلاد جوتابايا راجاباكسا. 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T16:10+0000
2022-07-11T16:10+0000
2022-07-11T16:10+0000
العالم
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ويظهر مقطع فيديو من داخل المقر الرئاسي أن المسبح الخاص بالرئيس تحول إلى مسبح عام لمجموعة من المتظاهرين الذين تبادلوا استخدامه خلال احتفالهم بالإطاحة بنظام الحكم في البلاد التي تعرضت لأزمات طاحنة.وفي وقت سابق ذكر مراسل "سبوتنيك" أنه تم تحويل المقر الرئاسي الذي استولى عليه المتظاهرون إلى متحف مرتجل: يتجمع فيه الناس ويقيمون حفلات شواء احتفالا بنجاحهم في الإطاحة بالنظام الحاكم.واستولى آلاف المحتجين على عاصمة سريلانكا، على القصر الرئاسي في وقت سابق بينما تم إجلاء الرئيس، في حين وصلت حصيلة ضحايا الاحتجاجات إلى 100 شخصا.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
متظاهرون يحولون المقر الرئاسي في سريلانكا إلى مسبح عام... فيديو
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حول متظاهرون في سريلانكا المقر الرئاسي إلى مسبح عام بعد اقتحامه إثر الإطاحة برئيس البلاد جوتابايا راجاباكسا.
ويظهر مقطع فيديو من داخل المقر الرئاسي أن المسبح الخاص بالرئيس تحول إلى مسبح عام لمجموعة من المتظاهرين
الذين تبادلوا استخدامه خلال احتفالهم بالإطاحة بنظام الحكم في البلاد التي تعرضت لأزمات طاحنة.
وفي وقت سابق ذكر مراسل "سبوتنيك" أنه تم تحويل المقر الرئاسي
الذي استولى عليه المتظاهرون إلى متحف مرتجل: يتجمع فيه الناس ويقيمون حفلات شواء احتفالا بنجاحهم في الإطاحة بالنظام الحاكم.
واستولى آلاف المحتجين على عاصمة سريلانكا، على القصر الرئاسي في وقت سابق بينما تم إجلاء الرئيس
، في حين وصلت حصيلة ضحايا الاحتجاجات إلى 100 شخصا.