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https://arabic.sputniknews.com/20220711/متى-يظهر-قمر-الغزال-في-السماء-1064970958.html
متى يظهر "قمر الغزال" في السماء؟
متى يظهر "قمر الغزال" في السماء؟
ينتظر سكان الأرض ظاهرة مهمة هي "قمر الغزال" وهو قمر عملاق يظهر خلال الفترة بين يومي الثلاثاء والخميس المقبلين. 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T19:29+0000
2022-07-11T19:29+0000
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ويصل "قمر الغزال" ذروته يوم الأربعاء المقبل، حسبما ذكر موقع "تايم آند ديت"، مشيرا إلى أنه يبدو بلون برتقالي ساطع.ويكون "قمر الغزال" أكثر إشراقا يوم الأربعاء، لأنه في ذلك الوقت يكون عند أقرب نقطة له من الأرض.ويكون حجم الزيادة الملحوظة في حجم القمر نحو 16 في المئة مقارنة ب​​القمر المكتمل.يذكر أن هذا العام يشهد ظهور 4 أنواع من القمر كان أولها في شهر مايو/ أيار الماضي وهو "قمر الزهرة" ثم "قمر الفراولة" في يونيو/ حزيران، و"قمر الغزال" الشهر الجاري، ثم "قمر سمك الحفش"، الذي من المقرر ظهوره الشهر المقبل.
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متى يظهر "قمر الغزال" في السماء؟

19:29 GMT 11.07.2022
© AP Photo / Ringo H.W. Chiuخسوف القمر، القمر الدموي، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 15 مايو 2022
خسوف القمر، القمر الدموي، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 15 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2022
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
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ينتظر سكان الأرض ظاهرة مهمة هي "قمر الغزال" وهو قمر عملاق يظهر خلال الفترة بين يومي الثلاثاء والخميس المقبلين.
ويصل "قمر الغزال" ذروته يوم الأربعاء المقبل، حسبما ذكر موقع "تايم آند ديت"، مشيرا إلى أنه يبدو بلون برتقالي ساطع.
ويكون "قمر الغزال" أكثر إشراقا يوم الأربعاء، لأنه في ذلك الوقت يكون عند أقرب نقطة له من الأرض.
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ويكون حجم الزيادة الملحوظة في حجم القمر نحو 16 في المئة مقارنة ب​​القمر المكتمل.
يذكر أن هذا العام يشهد ظهور 4 أنواع من القمر كان أولها في شهر مايو/ أيار الماضي وهو "قمر الزهرة" ثم "قمر الفراولة" في يونيو/ حزيران، و"قمر الغزال" الشهر الجاري، ثم "قمر سمك الحفش"، الذي من المقرر ظهوره الشهر المقبل.
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