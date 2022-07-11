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https://arabic.sputniknews.com/20220711/محاولة-لاغتيال-رئيس-منطقة-خيرسون-1064955307.html
محاولة لاغتيال رئيس منطقة خيرسون
محاولة لاغتيال رئيس منطقة خيرسون
ساعد سكان خيرسون في منع محاولة اغتيال رئيس الإدارة العسكرية - المدنية للمنطقة، فلاديمير سالدو، وتم الكشف عن العبوة الناسفة وإبطال مفعولها في الوقت المناسب،... 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T12:05+0000
2022-07-11T12:05+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وجاء في البيان: "بفضل اليقظة من سكان خيرسون، كان من الممكن اكتشاف وتحييد عبوة ناسفة مرتجلة في الوقت المناسب مزروعة على طول طريق سيارة رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خيرسون، فلاديمير سالدو". سكان خيرسون، الذين اكتشفوا شيئًا مشبوهًا، قاموا على الفور بإبلاغ القوات المسلحة الروسية. وقام خبراء المتفجرات بإبطال مفعول القنبلة. ولم تعد حياة الناس في خطر.
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أخبار أوكرانيا

محاولة لاغتيال رئيس منطقة خيرسون

12:05 GMT 11.07.2022
© AFP 2022 / Olga Maltsevaجنود روس يقفون في حراسة بالقرب من محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، في منطقة خيرسون، وسط العملية العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا، في 20 مايو 2022
جنود روس يقفون في حراسة بالقرب من محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، في منطقة خيرسون، وسط العملية العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا، في 20 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2022
© AFP 2022 / Olga Maltseva
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ساعد سكان خيرسون في منع محاولة اغتيال رئيس الإدارة العسكرية - المدنية للمنطقة، فلاديمير سالدو، وتم الكشف عن العبوة الناسفة وإبطال مفعولها في الوقت المناسب، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للإدارة.
وجاء في البيان: "بفضل اليقظة من سكان خيرسون، كان من الممكن اكتشاف وتحييد عبوة ناسفة مرتجلة في الوقت المناسب مزروعة على طول طريق سيارة رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خيرسون، فلاديمير سالدو". سكان خيرسون، الذين اكتشفوا شيئًا مشبوهًا، قاموا على الفور بإبلاغ القوات المسلحة الروسية. وقام خبراء المتفجرات بإبطال مفعول القنبلة. ولم تعد حياة الناس في خطر.
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