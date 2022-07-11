https://arabic.sputniknews.com/20220711/محرز-وصلاح-وحكيمي-في-القائمة-النهائية-لجائزة-الأفضل-بأفريقيا-1064957520.html
محرز وصلاح وحكيمي في القائمة النهائية لجائزة الأفضل بأفريقيا
محرز وصلاح وحكيمي في القائمة النهائية لجائزة الأفضل بأفريقيا
يتنافس المصري محمد صلاح رفقة الجزائري رياض محرز والمغربي أشرف حكيمي إلى جانب 7 لاعبين آخرين على جائزة أفضل لاعب أفريقي في عام 2022. 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T13:06+0000
2022-07-11T13:06+0000
2022-07-11T13:06+0000
رياضة
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وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الاثنين 11 يوليو/ تموز، عن القائمة النهائية، التي ضمت إلى جانب اللاعبيين العرب كلا من الكاميروني كارل توكو إكامبي ومواطنه فينسنت أبو بكر، إلى جانب الإيفواري سيباستيان هالير، الغيني نابي كيتا، وشهدت القائمة 3 لاعبيين من السنغال وهم ساديو ماني وكاليدو كاليبالي و إدوارد ميندي.وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يوم الخميس 21 يوليو/ تموز موعدا لإقامة حفل إعلان الفائزين بجوائز الأفضل في أفريقيا 2022، وسيقام الحفل في دولة المغرب.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
محرز وصلاح وحكيمي في القائمة النهائية لجائزة الأفضل بأفريقيا
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يتنافس المصري محمد صلاح رفقة الجزائري رياض محرز والمغربي أشرف حكيمي إلى جانب 7 لاعبين آخرين على جائزة أفضل لاعب أفريقي في عام 2022.
وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الاثنين 11 يوليو/ تموز، عن القائمة النهائية، التي ضمت إلى جانب اللاعبيين العرب كلا من الكاميروني كارل توكو إكامبي ومواطنه فينسنت أبو بكر، إلى جانب الإيفواري سيباستيان هالير، الغيني نابي كيتا، وشهدت القائمة 3 لاعبيين من السنغال وهم ساديو ماني وكاليدو كاليبالي و إدوارد ميندي.
وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يوم الخميس 21 يوليو/ تموز موعدا لإقامة حفل إعلان الفائزين بجوائز الأفضل في أفريقيا 2022، وسيقام الحفل في دولة المغرب.