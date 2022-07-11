https://arabic.sputniknews.com/20220711/مسؤولة-ألمانية-تحذر-من-خسارة-ملايين-الوظائف-للأبد-بسبب-شح-إمدادات-الغاز-الروسي-1064970641.html
مسؤولة ألمانية تحذر من خسارة ملايين الوظائف "للأبد" بسبب "شح إمدادات الغاز الروسي"
مسؤولة ألمانية تحذر من خسارة ملايين الوظائف "للأبد" بسبب "شح إمدادات الغاز الروسي"
اعتبرت رئيسة النقابات الألمانية ياسمين فهيمي أن المزيد من التراجع الحاد في إمدادات الغاز من روسيا إلى ألمانيا سيؤدي إلى "أزمة مالية خطيرة" في العديد من الشركات... 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T19:18+0000
2022-07-11T19:18+0000
2022-07-11T19:18+0000
أخبار ألمانيا
روسيا
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وصرحت فهيمي لصحيفة هاندلسبلات الألمانية، اليوم الاثنين: "إذا استمرت روسيا في قطع إمدادات الغاز، فإن الشركات التي حققت أرباحًا قياسية في الربعين الأول والثاني من العام الحالي قد تجد نفسها بسرعة في مأزق، مما يعرض ملايين الوظائف للخطر".وأردفت فهيمي أن ذلك "سيؤدي إلى حدوث انكماش وركود اقتصادي في ألمانيا".وأوضحت: "هناك خطر، يجب منع الانزلاق إلى الركود بأي ثمن، من خلال التحول السريع واستراتيجية الاستثمار في القطاع العام وأمن الطاقة".قالت شركة "سيمنز" الألمانية، مساء يوم أمس الأحد، إن قرار كندا السماح بإرسال توربين خضع للإصلاح في منشأة تابعة لها، إلى ألمانيا، "خطوة أولى ضرورية نحو إعادته إلى خط الأنابيب الروسي لتشغيله".وأوضحت "سيمنز"، في بيان لها، أنها تهدف إلى إرسال التوربين في أقرب وقت ممكن، قائلة: "يعمل خبراؤنا بشكل مكثف حالياً على جميع الموافقات الرسمية الإضافية والخدمات اللوجستية".
https://arabic.sputniknews.com/20220711/سيناريو-مرعب-تعيشه-أوروبا-عنوانه-قطع-إمدادات-الغاز-الروسي-وألمانيا-تعتبره-أزمة-قلبية-اقتصادية-1064954326.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا, روسيا
مسؤولة ألمانية تحذر من خسارة ملايين الوظائف "للأبد" بسبب "شح إمدادات الغاز الروسي"
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اعتبرت رئيسة النقابات الألمانية ياسمين فهيمي أن المزيد من التراجع الحاد في إمدادات الغاز من روسيا إلى ألمانيا سيؤدي إلى "أزمة مالية خطيرة" في العديد من الشركات الألمانية، مما يعرض "ملايين الوظائف للخطر".
وصرحت فهيمي لصحيفة هاندلسبلات
الألمانية، اليوم الاثنين: "إذا استمرت روسيا في قطع إمدادات الغاز، فإن الشركات التي حققت أرباحًا قياسية في الربعين الأول والثاني من العام الحالي قد تجد نفسها بسرعة في مأزق، مما يعرض ملايين الوظائف للخطر".
"وبمجرد أن تختفي هذه الوظائف الصناعية، لن تعود أبدًا، ثم سنعود مرة أخرى إلى مرحلة الصفر في اقتصادنا".
وأردفت فهيمي أن ذلك "سيؤدي إلى حدوث انكماش وركود اقتصادي في ألمانيا".
وأوضحت: "هناك خطر، يجب منع الانزلاق إلى الركود بأي ثمن، من خلال التحول السريع واستراتيجية الاستثمار في القطاع العام وأمن الطاقة".
قالت شركة "سيمنز" الألمانية، مساء يوم أمس الأحد، إن قرار كندا السماح بإرسال توربين خضع للإصلاح في منشأة تابعة لها، إلى ألمانيا، "خطوة أولى ضرورية نحو إعادته إلى خط الأنابيب الروسي لتشغيله".
وأوضحت "سيمنز
"، في بيان لها، أنها تهدف إلى إرسال التوربين في أقرب وقت ممكن، قائلة: "يعمل خبراؤنا بشكل مكثف حالياً على جميع الموافقات الرسمية الإضافية والخدمات اللوجستية".