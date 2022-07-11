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مسؤول أوكراني يعتبر أن الأسلحة الغربية "ستغير مجريات الحرب"
مسؤول أوكراني يعتبر أن الأسلحة الغربية "ستغير مجريات الحرب"
قال سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أليكسي دانيلوف إن "الأسلحة الغربية التي حصلت عليها كييف تغير بالفعل مسار الصراع". 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T16:33+0000
2022-07-11T16:43+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وأضاف دانيلوف اليوم الاثنين عبر حسابه على "تويتر": "المزايا الكمية للجيش الروسي تقابلها دقة الصواريخ والمدفعية الأوكرانية، فالأسلحة الغربية للقوات المسلحة الأوكرانية تعمل بالفعل على تغيير مسار الحرب".في اليوم السابق ، قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف لصحيفة وول ستريت جورنال في مقابلة إن البلاد "اجتازت الاختبار" بفضل الاستخدام الناجح لأنظمة المدفعية بعيدة المدى الأمريكية التي تم تسليمها مؤخرًا. في الوقت نفسه، أبلغ عن خسائر فادحة في صفوف القوات المسلحة لأوكرانيا ونضوب الأسلحة.وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن روسيا تدين توريد أسلحة للجانب الأوكراني، وعلى وجه الخصوص، حلف شمال الأطلسي يدخل في حرب بالوكالة مع روسيا، ويزود أوكرانيا بالأسلحة.وأضاف أيضًا أن الأسلحة الغربية المقدمة إلى كييف ستكون هدفًا مشروعًا للجيش الروسي.وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بدوره أن "ضخ الأسلحة الغربية لأوكرانيا لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.كما أشار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، فيث 5 تموز/يوليو إلى أن "الأسلحة الموردة إلى كييف ينتهي بها المطاف في السوق السوداء".
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روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

مسؤول أوكراني يعتبر أن الأسلحة الغربية "ستغير مجريات الحرب"

16:33 GMT 11.07.2022 (تم التحديث: 16:43 GMT 11.07.2022)
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جنود من الجيش الأوكراني، الذين استسلموا للجيش الروسي، في لوغانسك، 25 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2022
© Sputnik . Valery Melnikov
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قال سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أليكسي دانيلوف إن "الأسلحة الغربية التي حصلت عليها كييف تغير بالفعل مسار الصراع".
وأضاف دانيلوف اليوم الاثنين عبر حسابه على "تويتر": "المزايا الكمية للجيش الروسي تقابلها دقة الصواريخ والمدفعية الأوكرانية، فالأسلحة الغربية للقوات المسلحة الأوكرانية تعمل بالفعل على تغيير مسار الحرب".
في اليوم السابق ، قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف لصحيفة وول ستريت جورنال في مقابلة إن البلاد "اجتازت الاختبار" بفضل الاستخدام الناجح لأنظمة المدفعية بعيدة المدى الأمريكية التي تم تسليمها مؤخرًا. في الوقت نفسه، أبلغ عن خسائر فادحة في صفوف القوات المسلحة لأوكرانيا ونضوب الأسلحة.
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وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن روسيا تدين توريد أسلحة للجانب الأوكراني، وعلى وجه الخصوص، حلف شمال الأطلسي يدخل في حرب بالوكالة مع روسيا، ويزود أوكرانيا بالأسلحة.
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وأضاف أيضًا أن الأسلحة الغربية المقدمة إلى كييف ستكون هدفًا مشروعًا للجيش الروسي.
وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بدوره أن "ضخ الأسلحة الغربية لأوكرانيا لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
كما أشار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، فيث 5 تموز/يوليو إلى أن "الأسلحة الموردة إلى كييف ينتهي بها المطاف في السوق السوداء".
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