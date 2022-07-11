https://arabic.sputniknews.com/20220711/مصر-تعلن-انخفاض-التضخم-للمرة-الأولى-منذ-6-أشهر-1064953942.html
مصر تعلن انخفاض التضخم للمرة الأولى منذ 6 أشهر
مصر تعلن انخفاض التضخم للمرة الأولى منذ 6 أشهر
أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، اليوم الاثنين، انخفاض معدل التضخم العام للمرة الأولى منذ 6 أشهر، على الرغم من استمرار تداعيات الأزمة الروسية... 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T11:26+0000
2022-07-11T11:26+0000
2022-07-11T11:26+0000
العالم العربي
اقتصاد
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ونقل موقع "مصراوي" عن المركز الإعلامي تقرير قال فيه، إن تراجع أسعار الفاكهة والخضراوات يدفع معدل التضخم العام للتراجع خلال يونيو/ حزيران.وأوضح التقرير أن التضخم العام لحضر الجمهورية على أساس شهري سجل معدلا سالبا للمرة الأولى منذ ديسمبر/ كانون الأول 2021، حيث سجل - 0.1% في يونيو 2022، مقارنة بتسجيله 1.1% في مايو/أيار 2022، و3.3% في أبريل/نيسان 2022، و2.2% في مارس/آذار 2022، و1.6% في فبراير/شباط 2022، و0.9% في يناير/كانون الثاني 2022.جاء ذلك بعدما سجل معدل التضخم -0.1% في ديسمبر 2021، مقابل 0.1% في شهري أغسطس/آب ونوفمبر/تشرين الثاني 2021، و1.5% في أكتوبر/تشرين الأول، و1.1% في سبتمبر/أيلول، و0.9% في يوليو من نفس العام، كما سجيل الرقم القياسي لأسعار الطعام والمشروبات بحضر الجمهورية نسبة تغير -1.8% خلال يونيو 2022 مقارنة بمايو 2022.وشهد الرقم القياسي لأسعار المجموعات السلعية تراجعا خلال يونيو 2022 مقارنة بمايو 2022، حيث تراجعت أسعار الخضراوات بنسبة 16.7%، كما تراجعت أسعار الفاكهة بنسبة 14%، بينما زادت أسعار الألبان والجبن والبيض، وكذلك أسعار السكر والأغذية السكرية بنسبة 1.2%، والحبوب والخبز بنسبة 1.6%، والزيوت والدهون بنسبة 1.7%، واللحوم والدواجن بنسبة 1.8%.
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العالم العربي, اقتصاد
مصر تعلن انخفاض التضخم للمرة الأولى منذ 6 أشهر
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أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، اليوم الاثنين، انخفاض معدل التضخم العام للمرة الأولى منذ 6 أشهر، على الرغم من استمرار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
ونقل موقع "مصراوي
" عن المركز الإعلامي تقرير قال فيه، إن تراجع أسعار الفاكهة والخضراوات يدفع معدل التضخم العام للتراجع خلال يونيو/ حزيران.
وأوضح التقرير أن التضخم العام لحضر الجمهورية على أساس شهري سجل معدلا سالبا للمرة الأولى منذ ديسمبر/ كانون الأول 2021، حيث سجل - 0.1% في يونيو 2022، مقارنة بتسجيله 1.1% في مايو/أيار 2022، و3.3% في أبريل/نيسان 2022، و2.2% في مارس/آذار 2022، و1.6% في فبراير/شباط 2022، و0.9% في يناير/كانون الثاني 2022.
جاء ذلك بعدما سجل معدل التضخم -0.1% في ديسمبر 2021، مقابل 0.1% في شهري أغسطس/آب ونوفمبر/تشرين الثاني 2021، و1.5% في أكتوبر/تشرين الأول، و1.1% في سبتمبر/أيلول، و0.9% في يوليو من نفس العام، كما سجيل الرقم القياسي لأسعار الطعام والمشروبات بحضر الجمهورية نسبة تغير -1.8% خلال يونيو 2022 مقارنة بمايو 2022.
وشهد الرقم القياسي لأسعار المجموعات السلعية تراجعا خلال يونيو 2022 مقارنة بمايو 2022، حيث تراجعت أسعار الخضراوات بنسبة 16.7%، كما تراجعت أسعار الفاكهة بنسبة 14%، بينما زادت أسعار الألبان والجبن والبيض، وكذلك أسعار السكر والأغذية السكرية بنسبة 1.2%، والحبوب والخبز بنسبة 1.6%، والزيوت والدهون بنسبة 1.7%، واللحوم والدواجن بنسبة 1.8%.