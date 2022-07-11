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معلومات عن أول سفينة سياحية تطورها الصين محليا... فيديو
معلومات عن أول سفينة سياحية تطورها الصين محليا... فيديو
أصبحت الصين على بعد خطوات من استكمال أكبر سفينة سياحية يتم تطويرها محليا بصورة كاملة ومزودة بمصادر طاقة كهربائية تكفي لإنارة مدينة كاملة. 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T14:28+0000
2022-07-11T14:34+0000
منوعات
الصين
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ذكرت ذلك صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الاثنين، ونشرت مقطع فيديو على صفحتها الرسمية على "تويتر" يرصد وضع السفينة التي وصل تطويرها إلى مراحل متقدمة.ولفتت الصحيفة إلى أن طول السفينة يصل إلى 324 مترا وعرضها 37 مترا، مشيرة إلى أنها مصممة لنقل 5 آلاف مسافر.وتم تزويد السفينة بـ 5 مولدات طاقة كهربائية تكفي لتشغيل نحو 6 آلاف منزل، بحسب الصحيفة التي أشارت إلى أنها مجهزة بمصادر طاقة كهربائية تكفي لإنارة مدينة كاملة.وأوضحت الصحيفة أنه من المقرر أن يتم استكمال بناء السفينة بشكل كامل بحلول عام 2023.
الصين
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منوعات, الصين

معلومات عن أول سفينة سياحية تطورها الصين محليا... فيديو

14:28 GMT 11.07.2022 (تم التحديث: 14:34 GMT 11.07.2022)
© Photo / Pixabay//skeezeسفينة سياحية
سفينة سياحية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2022
© Photo / Pixabay//skeeze
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أصبحت الصين على بعد خطوات من استكمال أكبر سفينة سياحية يتم تطويرها محليا بصورة كاملة ومزودة بمصادر طاقة كهربائية تكفي لإنارة مدينة كاملة.
ذكرت ذلك صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الاثنين، ونشرت مقطع فيديو على صفحتها الرسمية على "تويتر" يرصد وضع السفينة التي وصل تطويرها إلى مراحل متقدمة.
ولفتت الصحيفة إلى أن طول السفينة يصل إلى 324 مترا وعرضها 37 مترا، مشيرة إلى أنها مصممة لنقل 5 آلاف مسافر.
وتم تزويد السفينة بـ 5 مولدات طاقة كهربائية تكفي لتشغيل نحو 6 آلاف منزل، بحسب الصحيفة التي أشارت إلى أنها مجهزة بمصادر طاقة كهربائية تكفي لإنارة مدينة كاملة.
وأوضحت الصحيفة أنه من المقرر أن يتم استكمال بناء السفينة بشكل كامل بحلول عام 2023.
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