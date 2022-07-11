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مقتل 5 أشخاص في هجوم مسلح في شرق الكونغو الديمقراطية
مقتل 5 أشخاص في هجوم مسلح في شرق الكونغو الديمقراطية
قتل أربعة أطفال وبالغ في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، السبت، في هجوم شنه مسلحون من "القوات الديمقراطية المتحالفة"، بحسب ما أفادت به مصادر محلية. 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T02:39+0000
2022-07-11T02:39+0000
الوضع الإنساني في الكونغو
متمردي الكونغو
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وقال جاك أناييي رئيس "مجلس الشباب" في إدارة مقاطعة بنيالي تشابي، في تصريح للصحافة، إن متمردين تابعين "للقوات الديمقراطية المتحالفة" "هاجموا قرابة الساعة التاسعة ليلا من مساء السبت، قرية بوسيو" في إقليم إيرومو، وأحرقوا الكثير من منازلها.وأشار ألى أن خمسة قرويين آخرين أصيبوا بجروح في الهجوم، فيما خطف المسلحون عشرات من سكان القرية.وأكد وقوع الهجوم وحصيلته فوستان بابانيلاو مبوما، رئيس بلدية بنيالي تشابي.وقال في تصريح صحفي "كنا بصدد حض السكان على العودة إلى ديارهم، ولكن مع هذا الهجوم الجديد من قبل إرهابيي القوات الديمقراطية المتحالفة، فإن عودتهم ستكون صعبة".والقوات الديمقراطية المتحالفة متهمة بقتل آلاف المدنيين في جمهورية الكونغو الديمقراطية وبشن هجمات مسلحة في أوغندا المجاورة.ومنذ نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2021، ينفذ الجيشان الكونغولي والأوغندي عمليات مشتركة في محاولة للقضاء على هؤلاء المتمردين.
https://arabic.sputniknews.com/20220710/قوات-جيش-الكونغو-الديمقراطية-تدعو-الوطنيين-الجيدين-لترك-الجماعات-المسلحة-شرقي-البلاد-1064926209.html
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الوضع الإنساني في الكونغو, متمردي الكونغو

مقتل 5 أشخاص في هجوم مسلح في شرق الكونغو الديمقراطية

02:39 GMT 11.07.2022
© AFP 2022 / GUERCHOM NDEBOجندي من القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية
جندي من القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2022
© AFP 2022 / GUERCHOM NDEBO
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قتل أربعة أطفال وبالغ في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، السبت، في هجوم شنه مسلحون من "القوات الديمقراطية المتحالفة"، بحسب ما أفادت به مصادر محلية.
وقال جاك أناييي رئيس "مجلس الشباب" في إدارة مقاطعة بنيالي تشابي، في تصريح للصحافة، إن متمردين تابعين "للقوات الديمقراطية المتحالفة" "هاجموا قرابة الساعة التاسعة ليلا من مساء السبت، قرية بوسيو" في إقليم إيرومو، وأحرقوا الكثير من منازلها.
وأضاف أن الهجوم أسفر عن مصرع خمسة أشخاص، من بينهم أربعة أطفال من العائلة نفسها قضوا حرقا في منزلهم.
وأشار ألى أن خمسة قرويين آخرين أصيبوا بجروح في الهجوم، فيما خطف المسلحون عشرات من سكان القرية.
وأكد وقوع الهجوم وحصيلته فوستان بابانيلاو مبوما، رئيس بلدية بنيالي تشابي.
كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2022
قوات جيش الكونغو الديمقراطية تدعو "الوطنيين الجيدين" لترك الجماعات المسلحة شرقي البلاد
أمس, 12:50 GMT
وقال في تصريح صحفي "كنا بصدد حض السكان على العودة إلى ديارهم، ولكن مع هذا الهجوم الجديد من قبل إرهابيي القوات الديمقراطية المتحالفة، فإن عودتهم ستكون صعبة".
والقوات الديمقراطية المتحالفة متهمة بقتل آلاف المدنيين في جمهورية الكونغو الديمقراطية وبشن هجمات مسلحة في أوغندا المجاورة.
ومنذ نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2021، ينفذ الجيشان الكونغولي والأوغندي عمليات مشتركة في محاولة للقضاء على هؤلاء المتمردين.
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