https://arabic.sputniknews.com/20220711/مقتل-5-أشخاص-في-هجوم-مسلح-في-شرق-الكونغو-الديمقراطية-1064936722.html
مقتل 5 أشخاص في هجوم مسلح في شرق الكونغو الديمقراطية
مقتل 5 أشخاص في هجوم مسلح في شرق الكونغو الديمقراطية
قتل أربعة أطفال وبالغ في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، السبت، في هجوم شنه مسلحون من "القوات الديمقراطية المتحالفة"، بحسب ما أفادت به مصادر محلية. 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T02:39+0000
2022-07-11T02:39+0000
2022-07-11T02:39+0000
الوضع الإنساني في الكونغو
متمردي الكونغو
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وقال جاك أناييي رئيس "مجلس الشباب" في إدارة مقاطعة بنيالي تشابي، في تصريح للصحافة، إن متمردين تابعين "للقوات الديمقراطية المتحالفة" "هاجموا قرابة الساعة التاسعة ليلا من مساء السبت، قرية بوسيو" في إقليم إيرومو، وأحرقوا الكثير من منازلها.وأشار ألى أن خمسة قرويين آخرين أصيبوا بجروح في الهجوم، فيما خطف المسلحون عشرات من سكان القرية.وأكد وقوع الهجوم وحصيلته فوستان بابانيلاو مبوما، رئيس بلدية بنيالي تشابي.وقال في تصريح صحفي "كنا بصدد حض السكان على العودة إلى ديارهم، ولكن مع هذا الهجوم الجديد من قبل إرهابيي القوات الديمقراطية المتحالفة، فإن عودتهم ستكون صعبة".والقوات الديمقراطية المتحالفة متهمة بقتل آلاف المدنيين في جمهورية الكونغو الديمقراطية وبشن هجمات مسلحة في أوغندا المجاورة.ومنذ نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2021، ينفذ الجيشان الكونغولي والأوغندي عمليات مشتركة في محاولة للقضاء على هؤلاء المتمردين.
https://arabic.sputniknews.com/20220710/قوات-جيش-الكونغو-الديمقراطية-تدعو-الوطنيين-الجيدين-لترك-الجماعات-المسلحة-شرقي-البلاد-1064926209.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الوضع الإنساني في الكونغو, متمردي الكونغو
مقتل 5 أشخاص في هجوم مسلح في شرق الكونغو الديمقراطية
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قتل أربعة أطفال وبالغ في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، السبت، في هجوم شنه مسلحون من "القوات الديمقراطية المتحالفة"، بحسب ما أفادت به مصادر محلية.
وقال جاك أناييي رئيس "مجلس الشباب" في إدارة مقاطعة بنيالي تشابي، في تصريح للصحافة، إن متمردين تابعين "للقوات الديمقراطية المتحالفة" "هاجموا قرابة الساعة التاسعة ليلا من مساء السبت، قرية بوسيو" في إقليم إيرومو، وأحرقوا الكثير من منازلها.
وأضاف أن الهجوم أسفر عن مصرع خمسة أشخاص، من بينهم أربعة أطفال
من العائلة نفسها قضوا حرقا في منزلهم.
وأشار ألى أن خمسة قرويين آخرين أصيبوا بجروح في الهجوم، فيما خطف المسلحون عشرات من سكان القرية.
وأكد وقوع الهجوم وحصيلته فوستان بابانيلاو مبوما، رئيس بلدية بنيالي تشابي.
وقال في تصريح صحفي "كنا بصدد حض السكان على العودة إلى ديارهم، ولكن مع هذا الهجوم الجديد من قبل إرهابيي القوات الديمقراطية المتحالفة، فإن عودتهم ستكون صعبة".
والقوات الديمقراطية المتحالفة متهمة بقتل آلاف المدنيين في جمهورية الكونغو الديمقراطية وبشن هجمات مسلحة في أوغندا المجاورة.
ومنذ نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2021، ينفذ الجيشان الكونغولي والأوغندي عمليات مشتركة في محاولة للقضاء على هؤلاء المتمردين.