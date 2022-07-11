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https://arabic.sputniknews.com/20220711/نائب-أوكراني-خطة-كييف-لإزالة-الألغام-من-البحر-الأسود-ليست-أكثر-من-رسم-تخطيطي-1064956391.html
نائب أوكراني: خطة كييف لإزالة الألغام من البحر الأسود "ليست أكثر من رسم تخطيطي"
نائب أوكراني: خطة كييف لإزالة الألغام من البحر الأسود "ليست أكثر من رسم تخطيطي"
قال نائب البرلمان الأوكراني، رومان كوستينكو، إن كييف لديها "مسودة" فقط لخطة إزالة الألغام من البحر الأسود. 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T12:45+0000
2022-07-11T12:45+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
البحر الأسود
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وبحسب صحيفة "الغارديان"، أكد كوستينكو وجود خطة للنشر، لكنه أشار إلى أنه في الوقت الحالي "ليست أكثر من رسم تخطيطي".ووفقا لمسؤول أوكراني آخر طلب عدم ذكر اسمه، تخطط السلطات الأوكرانية لإزالة الألغام باستخدام الروبوتات، ومع ذلك، يلاحظ أن الأمر سيستغرق شهورا قبل أن يتم القيام بذلك.وكانت الأمم المتحدة قد حذرت مرارا وتكرارا من خطر حدوث أزمة غذاء بسبب نقص الحبوب، فيما اتهم الغرب روسيا بعرقلة إمدادات الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، في حين رفضت موسكو بشكل قاطع مثل هذه الاتهامات.وفي الوقت ذاته، أوجدت سلطات كييف لنفسها العديد من العقبات أمام تصدير الحبوب: بالإضافة إلى الحرق العمد للحبوب في ميناء ماريوبول، قامت القوات الأوكرانية بالتعدين في البحر الأسود، والذي لا يسمح باستخراج الحبوب ليتم نقلها إلى الأسواق العالمية بواسطة السفن.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا لا تمنع تصدير الحبوب من أوكرانيا، وفي حال قامت كييف بإزالة الألغام من الموانئ، ستتمكن السفن المحملة بالحبوب من المغادرة دون أي مشاكل.
https://arabic.sputniknews.com/20220705/الرئيس-التركي-نكثف-محادثاتنا-من-أجل-مرور-آمن-للحبوب-عبر-البحر-الأسود-1064696603.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, البحر الأسود

نائب أوكراني: خطة كييف لإزالة الألغام من البحر الأسود "ليست أكثر من رسم تخطيطي"

12:45 GMT 11.07.2022
© Sputnik . Alexey Malgavko / الذهاب إلى بنك الصورمراكب في البحر الأسود في بالاكلافا، القرم
مراكب في البحر الأسود في بالاكلافا، القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2022
© Sputnik . Alexey Malgavko
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قال نائب البرلمان الأوكراني، رومان كوستينكو، إن كييف لديها "مسودة" فقط لخطة إزالة الألغام من البحر الأسود.
وبحسب صحيفة "الغارديان"، أكد كوستينكو وجود خطة للنشر، لكنه أشار إلى أنه في الوقت الحالي "ليست أكثر من رسم تخطيطي".
ووفقا لمسؤول أوكراني آخر طلب عدم ذكر اسمه، تخطط السلطات الأوكرانية لإزالة الألغام باستخدام الروبوتات، ومع ذلك، يلاحظ أن الأمر سيستغرق شهورا قبل أن يتم القيام بذلك.
وكانت الأمم المتحدة قد حذرت مرارا وتكرارا من خطر حدوث أزمة غذاء بسبب نقص الحبوب، فيما اتهم الغرب روسيا بعرقلة إمدادات الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، في حين رفضت موسكو بشكل قاطع مثل هذه الاتهامات.
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وفي الوقت ذاته، أوجدت سلطات كييف لنفسها العديد من العقبات أمام تصدير الحبوب: بالإضافة إلى الحرق العمد للحبوب في ميناء ماريوبول، قامت القوات الأوكرانية بالتعدين في البحر الأسود، والذي لا يسمح باستخراج الحبوب ليتم نقلها إلى الأسواق العالمية بواسطة السفن.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا لا تمنع تصدير الحبوب من أوكرانيا، وفي حال قامت كييف بإزالة الألغام من الموانئ، ستتمكن السفن المحملة بالحبوب من المغادرة دون أي مشاكل.
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