عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220711/نائب-الرئيس-التايواني-يحضر-جنازة-شينزو-آبي-بعد-عقود-من-القطيعة-1064950820.html
نائب الرئيس التايواني يحضر جنازة شينزو آبي بعد "عقود من القطيعة"
نائب الرئيس التايواني يحضر جنازة شينزو آبي بعد "عقود من القطيعة"
حضر نائب رئيس تايوان، لاي تشينغ دي، مراسم وداع لرئيس الوزراء الياباني الأسبق، شينزو آبي، والتي أقيمت اليوم الاثنين في معبد "جوجوجي" البوذي وسط طوكيو. 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T10:20+0000
2022-07-11T10:20+0000
أخبار تايوان
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0b/1064940278_0:0:2356:1325_1920x0_80_0_0_4cc3a86568702a8fc07e4e62e992542e.jpg
وتعتبر هذه الزيارة الأولى من نوعها لمسؤول رفيع المستوى من تايوان إلى ليابان منذ عام 1972، حيث قطعت اليابان العلاقات الدبلوماسية مع تايوان في ذلك العام، حسبما نقلته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء.وفي وقت سابق من هذا العام، أُفيد بأن رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي يعتزم زيارة تايوان خلال الصيف.كما قدم وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن اليوم الاثنين تعازي حكومته لرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في طوكيو، حيث غير جدوله الزمني بعد رحلة إلى تايلاند حتى يتمكن من التوقف في اليابان قبل العودة إلى الولايات المتحدة.وقال بلينكين بعد لقائه كيشيدا في مكتب رئاسة الوزراء: "نحن الأمريكيون نشعر بإحساس الخسارة إلى جانب شعب اليابان".وأعلن التلفزيون الرسمي الياباني، يوم الجمعة الموافق لـ8 يوليو/تموز، وفاة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي.وتعرض آبي لإطلاق نار مباشر فقد على إثره الوعي، خلال مشاركته في فعالية ضمن حملة انتخابية في منطقة نارا اليابانية.وقال رئيس وحدة العناية المركزة إن شينزو آبي جاء إليهم في حالة سكتة قلبية، وعلى الرغم من كل جهود الأطباء، لم يكن من الممكن إنقاذ حياته.وأكد الأطباء أن آبي أصيب بعيارات نارية في منطقتي الرأس والرقبة، ويعتقد الأطباء أن سبب وفاة آبي كان النزيف الحاد.وأدلى رئيس الوزراء الراحل بتصريحات متكررة حول قضايا تايوان، ما أثار رد فعل سلبي من بكين، حيث حذر آبي في وقت سابق من هذا العام الصين على وجه الخصوص من غزو تايوان عسكريا، معربًا عن ثقته في أن طوكيو وواشنطن لن تقفا مكتوفتا الأيدي في مثل هذا السيناريو.
https://arabic.sputniknews.com/20220710/الشرطة-اليابانية-تعترف-بوجود-ثغرات-في-تأمين-شينزو-آبي-قبل-مقتله-1064916504.html
أخبار تايوان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0b/1064940278_0:0:2300:1725_1920x0_80_0_0_5dda5af5f128b9264f2179c2db1c38fe.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تايوان, العالم

نائب الرئيس التايواني يحضر جنازة شينزو آبي بعد "عقود من القطيعة"

10:20 GMT 11.07.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev  / الذهاب إلى بنك الصور رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي 2019 في حرم FEFU في جزيرة روسكي. 5 سبتمبر 2019
 رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي 2019 في حرم FEFU في جزيرة روسكي. 5 سبتمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
حضر نائب رئيس تايوان، لاي تشينغ دي، مراسم وداع لرئيس الوزراء الياباني الأسبق، شينزو آبي، والتي أقيمت اليوم الاثنين في معبد "جوجوجي" البوذي وسط طوكيو.
وتعتبر هذه الزيارة الأولى من نوعها لمسؤول رفيع المستوى من تايوان إلى ليابان منذ عام 1972، حيث قطعت اليابان العلاقات الدبلوماسية مع تايوان في ذلك العام، حسبما نقلته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء.
وفي وقت سابق من هذا العام، أُفيد بأن رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي يعتزم زيارة تايوان خلال الصيف.
كما قدم وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن اليوم الاثنين تعازي حكومته لرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في طوكيو، حيث غير جدوله الزمني بعد رحلة إلى تايلاند حتى يتمكن من التوقف في اليابان قبل العودة إلى الولايات المتحدة.
اغتيال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2022
الشرطة اليابانية تعترف بوجود ثغرات في تأمين شينزو آبي قبل مقتله
أمس, 00:03 GMT
وقال بلينكين بعد لقائه كيشيدا في مكتب رئاسة الوزراء: "نحن الأمريكيون نشعر بإحساس الخسارة إلى جانب شعب اليابان".
وأعلن التلفزيون الرسمي الياباني، يوم الجمعة الموافق لـ8 يوليو/تموز، وفاة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي.
وتعرض آبي لإطلاق نار مباشر فقد على إثره الوعي، خلال مشاركته في فعالية ضمن حملة انتخابية في منطقة نارا اليابانية.
وقال رئيس وحدة العناية المركزة إن شينزو آبي جاء إليهم في حالة سكتة قلبية، وعلى الرغم من كل جهود الأطباء، لم يكن من الممكن إنقاذ حياته.
وأكد الأطباء أن آبي أصيب بعيارات نارية في منطقتي الرأس والرقبة، ويعتقد الأطباء أن سبب وفاة آبي كان النزيف الحاد.
وأدلى رئيس الوزراء الراحل بتصريحات متكررة حول قضايا تايوان، ما أثار رد فعل سلبي من بكين، حيث حذر آبي في وقت سابق من هذا العام الصين على وجه الخصوص من غزو تايوان عسكريا، معربًا عن ثقته في أن طوكيو وواشنطن لن تقفا مكتوفتا الأيدي في مثل هذا السيناريو.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Дети колют дрова для костра, на котором готовят горячую пищу для жителей Дебальцево - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала