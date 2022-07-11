https://arabic.sputniknews.com/20220711/نائب-الرئيس-التايواني-يحضر-جنازة-شينزو-آبي-بعد-عقود-من-القطيعة-1064950820.html

نائب الرئيس التايواني يحضر جنازة شينزو آبي بعد "عقود من القطيعة"

نائب الرئيس التايواني يحضر جنازة شينزو آبي بعد "عقود من القطيعة"

حضر نائب رئيس تايوان، لاي تشينغ دي، مراسم وداع لرئيس الوزراء الياباني الأسبق، شينزو آبي، والتي أقيمت اليوم الاثنين في معبد "جوجوجي" البوذي وسط طوكيو. 11.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-11T10:20+0000

2022-07-11T10:20+0000

2022-07-11T10:20+0000

أخبار تايوان

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0b/1064940278_0:0:2356:1325_1920x0_80_0_0_4cc3a86568702a8fc07e4e62e992542e.jpg

وتعتبر هذه الزيارة الأولى من نوعها لمسؤول رفيع المستوى من تايوان إلى ليابان منذ عام 1972، حيث قطعت اليابان العلاقات الدبلوماسية مع تايوان في ذلك العام، حسبما نقلته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء.وفي وقت سابق من هذا العام، أُفيد بأن رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي يعتزم زيارة تايوان خلال الصيف.كما قدم وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن اليوم الاثنين تعازي حكومته لرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في طوكيو، حيث غير جدوله الزمني بعد رحلة إلى تايلاند حتى يتمكن من التوقف في اليابان قبل العودة إلى الولايات المتحدة.وقال بلينكين بعد لقائه كيشيدا في مكتب رئاسة الوزراء: "نحن الأمريكيون نشعر بإحساس الخسارة إلى جانب شعب اليابان".وأعلن التلفزيون الرسمي الياباني، يوم الجمعة الموافق لـ8 يوليو/تموز، وفاة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي.وتعرض آبي لإطلاق نار مباشر فقد على إثره الوعي، خلال مشاركته في فعالية ضمن حملة انتخابية في منطقة نارا اليابانية.وقال رئيس وحدة العناية المركزة إن شينزو آبي جاء إليهم في حالة سكتة قلبية، وعلى الرغم من كل جهود الأطباء، لم يكن من الممكن إنقاذ حياته.وأكد الأطباء أن آبي أصيب بعيارات نارية في منطقتي الرأس والرقبة، ويعتقد الأطباء أن سبب وفاة آبي كان النزيف الحاد.وأدلى رئيس الوزراء الراحل بتصريحات متكررة حول قضايا تايوان، ما أثار رد فعل سلبي من بكين، حيث حذر آبي في وقت سابق من هذا العام الصين على وجه الخصوص من غزو تايوان عسكريا، معربًا عن ثقته في أن طوكيو وواشنطن لن تقفا مكتوفتا الأيدي في مثل هذا السيناريو.

https://arabic.sputniknews.com/20220710/الشرطة-اليابانية-تعترف-بوجود-ثغرات-في-تأمين-شينزو-آبي-قبل-مقتله-1064916504.html

أخبار تايوان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار تايوان, العالم