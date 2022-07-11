https://arabic.sputniknews.com/20220711/نائب-الرئيس-التايواني-يحضر-جنازة-شينزو-آبي-بعد-عقود-من-القطيعة-1064950820.html
نائب الرئيس التايواني يحضر جنازة شينزو آبي بعد "عقود من القطيعة"
نائب الرئيس التايواني يحضر جنازة شينزو آبي بعد "عقود من القطيعة"
حضر نائب رئيس تايوان، لاي تشينغ دي، مراسم وداع لرئيس الوزراء الياباني الأسبق، شينزو آبي، والتي أقيمت اليوم الاثنين في معبد "جوجوجي" البوذي وسط طوكيو. 11.07.2022, سبوتنيك عربي
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وتعتبر هذه الزيارة الأولى من نوعها لمسؤول رفيع المستوى من تايوان إلى ليابان منذ عام 1972، حيث قطعت اليابان العلاقات الدبلوماسية مع تايوان في ذلك العام، حسبما نقلته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء.وفي وقت سابق من هذا العام، أُفيد بأن رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي يعتزم زيارة تايوان خلال الصيف.كما قدم وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن اليوم الاثنين تعازي حكومته لرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في طوكيو، حيث غير جدوله الزمني بعد رحلة إلى تايلاند حتى يتمكن من التوقف في اليابان قبل العودة إلى الولايات المتحدة.وقال بلينكين بعد لقائه كيشيدا في مكتب رئاسة الوزراء: "نحن الأمريكيون نشعر بإحساس الخسارة إلى جانب شعب اليابان".وأعلن التلفزيون الرسمي الياباني، يوم الجمعة الموافق لـ8 يوليو/تموز، وفاة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي.وتعرض آبي لإطلاق نار مباشر فقد على إثره الوعي، خلال مشاركته في فعالية ضمن حملة انتخابية في منطقة نارا اليابانية.وقال رئيس وحدة العناية المركزة إن شينزو آبي جاء إليهم في حالة سكتة قلبية، وعلى الرغم من كل جهود الأطباء، لم يكن من الممكن إنقاذ حياته.وأكد الأطباء أن آبي أصيب بعيارات نارية في منطقتي الرأس والرقبة، ويعتقد الأطباء أن سبب وفاة آبي كان النزيف الحاد.وأدلى رئيس الوزراء الراحل بتصريحات متكررة حول قضايا تايوان، ما أثار رد فعل سلبي من بكين، حيث حذر آبي في وقت سابق من هذا العام الصين على وجه الخصوص من غزو تايوان عسكريا، معربًا عن ثقته في أن طوكيو وواشنطن لن تقفا مكتوفتا الأيدي في مثل هذا السيناريو.
https://arabic.sputniknews.com/20220710/الشرطة-اليابانية-تعترف-بوجود-ثغرات-في-تأمين-شينزو-آبي-قبل-مقتله-1064916504.html
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أخبار تايوان, العالم
نائب الرئيس التايواني يحضر جنازة شينزو آبي بعد "عقود من القطيعة"
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حضر نائب رئيس تايوان، لاي تشينغ دي، مراسم وداع لرئيس الوزراء الياباني الأسبق، شينزو آبي، والتي أقيمت اليوم الاثنين في معبد "جوجوجي" البوذي وسط طوكيو.
وتعتبر هذه الزيارة الأولى من نوعها لمسؤول رفيع المستوى من تايوان إلى ليابان منذ عام 1972، حيث قطعت اليابان العلاقات الدبلوماسية مع تايوان في ذلك العام، حسبما نقلته وكالة "كيودو
" اليابانية للأنباء.
وفي وقت سابق من هذا العام، أُفيد بأن رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي يعتزم زيارة تايوان خلال الصيف.
كما قدم وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن اليوم الاثنين تعازي حكومته لرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في طوكيو، حيث غير جدوله الزمني بعد رحلة إلى تايلاند حتى يتمكن من التوقف في اليابان قبل العودة إلى الولايات المتحدة.
وقال بلينكين بعد لقائه كيشيدا في مكتب رئاسة الوزراء: "نحن الأمريكيون نشعر بإحساس الخسارة إلى جانب شعب اليابان".
وأعلن التلفزيون الرسمي الياباني، يوم الجمعة الموافق لـ8 يوليو/تموز، وفاة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي.
وتعرض آبي لإطلاق نار مباشر فقد على إثره الوعي، خلال مشاركته في فعالية ضمن حملة انتخابية في منطقة نارا اليابانية.
وقال رئيس وحدة العناية المركزة إن شينزو آبي جاء إليهم في حالة سكتة قلبية، وعلى الرغم من كل جهود الأطباء، لم يكن من الممكن إنقاذ حياته.
وأكد الأطباء
أن آبي أصيب بعيارات نارية في منطقتي الرأس والرقبة، ويعتقد الأطباء أن سبب وفاة آبي كان النزيف الحاد.
وأدلى رئيس الوزراء الراحل بتصريحات متكررة حول قضايا تايوان، ما أثار رد فعل سلبي من بكين، حيث حذر آبي في وقت سابق من هذا العام الصين على وجه الخصوص من غزو تايوان عسكريا، معربًا عن ثقته في أن طوكيو وواشنطن لن تقفا مكتوفتا الأيدي في مثل هذا السيناريو.