عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220711/ناسا-تستعد-لإصدار-أعمق-صورة-لكوننا-تم-التقاطها-على-الإطلاق-1064939301.html
ناسا تستعد لإصدار "أعمق صورة لكوننا تم التقاطها على الإطلاق"
ناسا تستعد لإصدار "أعمق صورة لكوننا تم التقاطها على الإطلاق"
صرح مدير وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، بيل نيلسون، أن تلسكوب "جيمس ويب" سيصدر أول صوره الملونة عالية الدقة في 12 يوليو/تموز، واحدة منها "هي أعمق صورة لكوننا... 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T06:58+0000
2022-07-11T06:58+0000
العالم
علوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102714/47/1027144775_0:116:1280:836_1920x0_80_0_0_4d5737740ac07c9ccf7d649bee191959.jpg
سيتمكن المرصد الفضائي، الذي تم إطلاقه في ديسمبر/كانون الأول، من النظر داخل الغلاف الجوي للكواكب الخارجية ومراقبة بعض المجرات الأولى التي تم إنشاؤها بعد أن بدأ الكون من خلال مشاهدتها من خلال ضوء الأشعة تحت الحمراء، وهو غير مرئي للعين البشرية.سيسلط الإصدار الأول للصور الضوء على القدرات العلمية لـ "Webb" بالإضافة إلى قدرة المرآة الذهبية الضخمة وأدوات العلوم على إنتاج صور مذهلة. تمت مشاركة الأهداف الكونية الخمسة الأولى لـ "Webb" بواسطة وكالة ناسا يوم الجمعة، ما يوفر تخيلا لما يمكن أن نتوقع رؤيته في إصدار الصورة. تم اختيار الأهداف من قبل لجنة دولية، بما في ذلك أعضاء من وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الكندية ومعهد علوم تلسكوب الفضاء في بالتيمور.أحد الأهداف هو سديم كارينا، الذي يقع على بعد 7600 سنة ضوئية. هذه الحضانة النجمية، حيث تولد النجوم، هي واحدة من أكبر وألمع السدم في السماء وهي موطن لكثير من النجوم أكبر بكثير من شمسنا، بحسب ما نشرت "سي إن إن".كوكب الغاز العملاق، الذي تم اكتشافه في عام 2014 وله نصف كتلة كوكب المشتري ، يكمل مدارًا حول نجمه كل 3.4 أيام. تم التقاط هذه الصورة الاختبارية بواسطة مستشعر التوجيه الدقيق من "Webb" على مدار ثمانية أيام في بداية شهر مايو/أيار. يوضح كيف يمكن لـ "Webb" التقاط صور مفصلة لأشياء باهتة للغاية.قال إريك سميث، عالم برنامج "ويب" وكبير علماء قسم الفيزياء الفلكية في "ناسا"، إن الهدف الأولي للتلسكوب كان رؤية النجوم والمجرات الأولى في الكون، ومشاهدة "الكون يضيء الأضواء لأول مرة". مضيفا أن "العالم على وشك أن يكون جديدا مرة أخرى".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102714/47/1027144775_6:0:1275:952_1920x0_80_0_0_23d1cb99265cfaa73105e8760ca5a99f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, علوم

ناسا تستعد لإصدار "أعمق صورة لكوننا تم التقاطها على الإطلاق"

06:58 GMT 11.07.2022
© Photo / ESO/A. Grado and L. Limatolaالمجرة "NGC 1316" - عدد لا يحصى من المجرات التي تبدو وكأنها خزف على قماش أسود
المجرة NGC 1316 - عدد لا يحصى من المجرات التي تبدو وكأنها خزف على قماش أسود - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2022
© Photo / ESO/A. Grado and L. Limatola
تابعنا عبرTelegram
صرح مدير وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، بيل نيلسون، أن تلسكوب "جيمس ويب" سيصدر أول صوره الملونة عالية الدقة في 12 يوليو/تموز، واحدة منها "هي أعمق صورة لكوننا تم التقاطها على الإطلاق".
سيتمكن المرصد الفضائي، الذي تم إطلاقه في ديسمبر/كانون الأول، من النظر داخل الغلاف الجوي للكواكب الخارجية ومراقبة بعض المجرات الأولى التي تم إنشاؤها بعد أن بدأ الكون من خلال مشاهدتها من خلال ضوء الأشعة تحت الحمراء، وهو غير مرئي للعين البشرية.
سيسلط الإصدار الأول للصور الضوء على القدرات العلمية لـ "Webb" بالإضافة إلى قدرة المرآة الذهبية الضخمة وأدوات العلوم على إنتاج صور مذهلة. تمت مشاركة الأهداف الكونية الخمسة الأولى لـ "Webb" بواسطة وكالة ناسا يوم الجمعة، ما يوفر تخيلا لما يمكن أن نتوقع رؤيته في إصدار الصورة. تم اختيار الأهداف من قبل لجنة دولية، بما في ذلك أعضاء من وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الكندية ومعهد علوم تلسكوب الفضاء في بالتيمور.
أحد الأهداف هو سديم كارينا، الذي يقع على بعد 7600 سنة ضوئية. هذه الحضانة النجمية، حيث تولد النجوم، هي واحدة من أكبر وألمع السدم في السماء وهي موطن لكثير من النجوم أكبر بكثير من شمسنا، بحسب ما نشرت "سي إن إن".

بالإضافة إلى ذلك، ستتم مشاركة أول طيف كامل الألوان لكوكب خارج المجموعة الشمسية، يُعرف باسم WASP-96b. وسيشمل الطيف أطوالا موجية مختلفة من الضوء يمكن أن تكشف عن معلومات جديدة حول الكوكب الواقع على بعد 1150 سنة ضوئية من الأرض، وما إذا كان له غلاف جوي.

كوكب الغاز العملاق، الذي تم اكتشافه في عام 2014 وله نصف كتلة كوكب المشتري ، يكمل مدارًا حول نجمه كل 3.4 أيام. تم التقاط هذه الصورة الاختبارية بواسطة مستشعر التوجيه الدقيق من "Webb" على مدار ثمانية أيام في بداية شهر مايو/أيار. يوضح كيف يمكن لـ "Webb" التقاط صور مفصلة لأشياء باهتة للغاية.
قال إريك سميث، عالم برنامج "ويب" وكبير علماء قسم الفيزياء الفلكية في "ناسا"، إن الهدف الأولي للتلسكوب كان رؤية النجوم والمجرات الأولى في الكون، ومشاهدة "الكون يضيء الأضواء لأول مرة". مضيفا أن "العالم على وشك أن يكون جديدا مرة أخرى".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Дети колют дрова для костра, на котором готовят горячую пищу для жителей Дебальцево - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала