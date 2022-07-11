https://arabic.sputniknews.com/20220711/نمو-فائض-التجارة-الروسية-بالسلع-والخدمات-بمقدار-26-مرة-إلى-1584-مليار-دولار-1064968174.html
نمو فائض التجارة الروسية بالسلع والخدمات بمقدار 2.6 مرة إلى 158.4 مليار دولار
نمو فائض التجارة الروسية بالسلع والخدمات بمقدار 2.6 مرة إلى 158.4 مليار دولار
ارتفع فائض التجارة الخارجية الروسية بالسلع والخدمات في النصف الأول من العام الجاري بـ 2.6 مرة وصولا إلى 158.4 مليار دولار. 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T16:05+0000
2022-07-11T16:05+0000
2022-07-11T16:05+0000
روسيا
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1059370757_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e28fed084565d214d9286ed7ec0c693b.jpg
موسكو - سبوتنيك. وأظهرت بيانات المصرف المركزي الروسي، اليوم الاثنين، أن "ديناميكيات الحساب الجاري لميزان المدفوعات تأثرت بالتوسع في فائض التجارة بالسلع والخدمات نتيجة للزيادة الكبيرة في الصادرات، بسبب حالة أسعار السوق المواتية، مع انخفاض الواردات".ويذكر أن فائض التجارة الخارجية الروسية بالسلع والخدمات في النصف الأول من عام 2021 كان يبلغ 60.5 مليار دولار.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1059370757_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b9ad15e5243934dc80e631004fdce34a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, اقتصاد
نمو فائض التجارة الروسية بالسلع والخدمات بمقدار 2.6 مرة إلى 158.4 مليار دولار
تابعنا عبر
ارتفع فائض التجارة الخارجية الروسية بالسلع والخدمات في النصف الأول من العام الجاري بـ 2.6 مرة وصولا إلى 158.4 مليار دولار.
موسكو - سبوتنيك. وأظهرت بيانات المصرف المركزي الروسي، اليوم الاثنين، أن "ديناميكيات الحساب الجاري لميزان المدفوعات تأثرت بالتوسع في فائض التجارة بالسلع والخدمات نتيجة للزيادة الكبيرة في الصادرات، بسبب حالة أسعار السوق المواتية، مع انخفاض الواردات".
ويذكر أن فائض التجارة الخارجية الروسية بالسلع والخدمات في النصف الأول من عام 2021 كان يبلغ 60.5 مليار دولار.