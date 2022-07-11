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https://arabic.sputniknews.com/20220711/نمو-فائض-التجارة-الروسية-بالسلع-والخدمات-بمقدار-26-مرة-إلى-1584-مليار-دولار-1064968174.html
نمو فائض التجارة الروسية بالسلع والخدمات بمقدار 2.6 مرة إلى 158.4 مليار دولار
نمو فائض التجارة الروسية بالسلع والخدمات بمقدار 2.6 مرة إلى 158.4 مليار دولار
ارتفع فائض التجارة الخارجية الروسية بالسلع والخدمات في النصف الأول من العام الجاري بـ 2.6 مرة وصولا إلى 158.4 مليار دولار. 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T16:05+0000
2022-07-11T16:05+0000
روسيا
اقتصاد
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موسكو - سبوتنيك. وأظهرت بيانات المصرف المركزي الروسي، اليوم الاثنين، أن "ديناميكيات الحساب الجاري لميزان المدفوعات تأثرت بالتوسع في فائض التجارة بالسلع والخدمات نتيجة للزيادة الكبيرة في الصادرات، بسبب حالة أسعار السوق المواتية، مع انخفاض الواردات".ويذكر أن فائض التجارة الخارجية الروسية بالسلع والخدمات في النصف الأول من عام 2021 كان يبلغ 60.5 مليار دولار.
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روسيا, اقتصاد

نمو فائض التجارة الروسية بالسلع والخدمات بمقدار 2.6 مرة إلى 158.4 مليار دولار

16:05 GMT 11.07.2022
© Sputnik . Vitaly Belousovالكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2022
© Sputnik . Vitaly Belousov
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ارتفع فائض التجارة الخارجية الروسية بالسلع والخدمات في النصف الأول من العام الجاري بـ 2.6 مرة وصولا إلى 158.4 مليار دولار.
موسكو - سبوتنيك. وأظهرت بيانات المصرف المركزي الروسي، اليوم الاثنين، أن "ديناميكيات الحساب الجاري لميزان المدفوعات تأثرت بالتوسع في فائض التجارة بالسلع والخدمات نتيجة للزيادة الكبيرة في الصادرات، بسبب حالة أسعار السوق المواتية، مع انخفاض الواردات".

ويذكر أن فائض التجارة الخارجية الروسية بالسلع والخدمات في النصف الأول من عام 2021 كان يبلغ 60.5 مليار دولار.
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