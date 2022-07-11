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https://arabic.sputniknews.com/20220711/وزارة-الخارجية-الأوزبكية-سيتم-قبول-إيران-في-منظمة-شنغهاي-للتعاون-هذا-العام-1064968526.html
وزارة الخارجية الأوزبكية: سيتم قبول إيران في منظمة شنغهاي للتعاون هذا العام
وزارة الخارجية الأوزبكية: سيتم قبول إيران في منظمة شنغهاي للتعاون هذا العام
أعلن وزير خارجية أوزبكستان فلاديمير نوروف، أنه سيتم قبول إيران في منظمة شنغهاي للتعاون هذا العام، وسيتم توقيع مذكرة التزام إيران كعضو في منظمة شنغهاي للتعاون... 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T16:12+0000
2022-07-11T16:15+0000
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وزارة الخارجية الأوزبكية: سيتم قبول إيران في منظمة شنغهاي للتعاون هذا العام

16:12 GMT 11.07.2022 (تم التحديث: 16:15 GMT 11.07.2022)
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أعلن وزير خارجية أوزبكستان فلاديمير نوروف، أنه سيتم قبول إيران في منظمة شنغهاي للتعاون هذا العام، وسيتم توقيع مذكرة التزام إيران كعضو في منظمة شنغهاي للتعاون في القمة في سمرقند.
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