https://arabic.sputniknews.com/20220711/وزارة-الخارجية-الأوزبكية-سيتم-قبول-إيران-في-منظمة-شنغهاي-للتعاون-هذا-العام-1064968526.html
وزارة الخارجية الأوزبكية: سيتم قبول إيران في منظمة شنغهاي للتعاون هذا العام
وزارة الخارجية الأوزبكية: سيتم قبول إيران في منظمة شنغهاي للتعاون هذا العام
أعلن وزير خارجية أوزبكستان فلاديمير نوروف، أنه سيتم قبول إيران في منظمة شنغهاي للتعاون هذا العام، وسيتم توقيع مذكرة التزام إيران كعضو في منظمة شنغهاي للتعاون... 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T16:12+0000
2022-07-11T16:12+0000
2022-07-11T16:15+0000
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo/logo-social.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
وزارة الخارجية الأوزبكية: سيتم قبول إيران في منظمة شنغهاي للتعاون هذا العام
16:12 GMT 11.07.2022 (تم التحديث: 16:15 GMT 11.07.2022) تابعنا عبر
أعلن وزير خارجية أوزبكستان فلاديمير نوروف، أنه سيتم قبول إيران في منظمة شنغهاي للتعاون هذا العام، وسيتم توقيع مذكرة التزام إيران كعضو في منظمة شنغهاي للتعاون في القمة في سمرقند.