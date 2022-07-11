https://arabic.sputniknews.com/20220711/وزارة-الخارجية-الأوكرانية-تستدعي-القائم-بالأعمال-الكندي-بشأن-قرار-إعادة-توربينات-نورد-ستريم-1064968946.html

وزارة الخارجية الأوكرانية تستدعي القائم بالأعمال الكندي بشأن قرار إعادة توربينات نورد ستريم

وزارة الخارجية الأوكرانية تستدعي القائم بالأعمال الكندي بشأن قرار إعادة توربينات نورد ستريم

استدعت وزارة الخارجية الأوكرانية القائم بالأعمال الكندي في أوكرانيا على خلفية قرار أوتاوا إعادة توربينات "سيمنز إنرجي" لخط أنابيب الغاز "نورد ستريم" إلى... 11.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-11T16:45+0000

2022-07-11T16:45+0000

2022-07-11T16:49+0000

العالم

أخبار أوكرانيا

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وذكر بيان صادر عن الوزارة أنه تم حث الجانب الكندي على إعادة النظر في هذا القرار، حيث وبحسب كييف، فإن ذلك يقوض وحدة الغرب في تطبيق العقوبات ضد روسيا، مضيفا أنه قرار يساهم في الاستمرار "باستخدام روسيا المستمر المزعوم للطاقة كسلاح هجين ضد أوروبا".وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، دعمت الولايات المتحدة قرار كندا بإعادة التوربينات التي تم تجديدها إلى ألمانيا لاستخدامها في خط أنابيب تصدير نورد ستريم الروسي، وفقا لصحيفة "إزفيستا".كما قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية تيم ماكفي، إن إعادة كندا لتوربينات نورد ستريم لا تنتهك عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، مشيرا إلى أن الوضع مع انقطاع الإمدادات عبر خط الغاز هذا خطير للغاية.وفي 9 يوليو/تموز، أكد وزير الموارد الطبيعية الكندي جوناثان ويلكينسون أن كندا ستعيد إلى ألمانيا توربين سيمنز الذي تم تجديده واللازم لخدمة خط أنابيب الغاز نورد ستريم.ويتم صيانة وحدات ضخ الغاز من سيمنز لخط أنابيب الغاز نورد ستريم في كندا، حيث لا يمكن للشركة إعادتها بسبب العقوبات ضد روسيا.وبسبب نقص الوحدات، خفضت شركة غازبروم الروسية إمدادات الغاز إلى ألمانيا إلى 40% من سعة خط أنابيب الغاز، فيما توقفت إمدادات الغاز تماما ابتداء من اليوم بسبب الإصلاح المخطط لخط أنابيب الغاز.

https://arabic.sputniknews.com/20220711/روسيا-تصبح-ثاني-أكبر-مورد-للغاز-الطبيعي-لإسبانيا-في-يونيو-1064967907.html

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