https://arabic.sputniknews.com/20220711/3-قتلى-وجريحان-في-إطلاق-نار-في-حفلة-منزلية-في-جنوب-كاليفورنيا-1064936848.html
3 قتلى وجريحان في إطلاق نار بحفلة منزلية جنوب كاليفورنيا
3 قتلى وجريحان في إطلاق نار بحفلة منزلية جنوب كاليفورنيا
قتل ثلاثة رجال وأصيب اثنان آخران بجروح في وقت مبكر من صباح أمس الأحد إثر إطلاق نار وقع في حفلة منزلية في جنوب كاليفورنيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية، نقلا عن... 11.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-11T03:24+0000
2022-07-11T03:24+0000
2022-07-11T03:24+0000
أخبار كاليفورنيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأفادت قناة (كيه أيه بي سي- تي في)، وهي المحطة الرئيسية التابعة لشبكة (أيه بي سي) التلفزيونية في الساحل الغربي أن الضباط استجابوا لتقرير حول إطلاق نار عند الساعة 00:45 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي (07.45 بتوقيت غرينتش) في مبنى 8100 من شارع ليدز في داوني، وهي مدينة تقع في جنوب شرق مقاطعة لوس أنجلوس.وقال التقرير إن الضباط عثروا على أربعة رجال وامرأة مصابين بالرصاص.وأضاف أنه تم الإعلان عن وفاة ثلاثة رجال في مكان الحادث، مضيفة أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى.وأشار التقرير إلى أن الظروف التي أدت إلى إطلاق النار غير معروفة، لكن السلطات وصفته بأنه "حادث معزول".
https://arabic.sputniknews.com/20220628/أمريكا-مقتل-عاملة-في-مطعم-شهير-بعد-خلاف-مع-زبون-حول-المايونيز-1064376835.html
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أخبار كاليفورنيا, الولايات المتحدة الأمريكية
3 قتلى وجريحان في إطلاق نار بحفلة منزلية جنوب كاليفورنيا
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قتل ثلاثة رجال وأصيب اثنان آخران بجروح في وقت مبكر من صباح أمس الأحد إثر إطلاق نار وقع في حفلة منزلية في جنوب كاليفورنيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية، نقلا عن الشرطة.
وأفادت قناة (كيه أيه بي سي- تي في)، وهي المحطة الرئيسية التابعة لشبكة (أيه بي سي) التلفزيونية في الساحل الغربي أن الضباط استجابوا لتقرير حول إطلاق نار عند الساعة 00:45 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي (07.45 بتوقيت غرينتش) في مبنى 8100 من شارع ليدز في داوني، وهي مدينة تقع في جنوب شرق مقاطعة لوس أنجلوس.
وقال التقرير إن الضباط عثروا على أربعة رجال وامرأة مصابين بالرصاص
.
وأضاف أنه تم الإعلان عن وفاة ثلاثة رجال في مكان الحادث، مضيفة أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى.
وأشار التقرير إلى أن الظروف التي أدت إلى إطلاق النار غير معروفة، لكن السلطات وصفته بأنه "حادث معزول".