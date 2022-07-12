https://arabic.sputniknews.com/20220712/أردوغان-يهنئ-محمد-بن-سلمان-بنجاح-موسم-الحج-1064980638.html
أردوغان يهنئ محمد بن سلمان بنجاح موسم الحج
أردوغان يهنئ محمد بن سلمان بنجاح موسم الحج
هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بنجاح موسم الحج. 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T07:58+0000
2022-07-12T07:58+0000
2022-07-12T07:58+0000
رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم
ولي العهد محمد بن سلمان
السعودية
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وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن ولي العهد السعودي تلقى اتصالا هاتفيا من أردوغان هنأه فيه بعيد الأضحى.وأضافت "تبادل سمو ولي العهد التهنئة مع فخامة رئيس جمهورية تركيا بهذه المناسبة السعيدة، سائلا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية بالخير والمسرات".وأشارت إلى أن أردوغان هنأ بن سلمان بمناسبة نجاح موسم الحج، مشيداً بحسن التنظيم.كما جرى خلال الاتصال "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها".والشهر الماضي، زار ولي العهد السعودي تركيا، لأول مرة منذ سنوات إثر توتر العلاقات بين البلدين.ومؤخرا حسنت تركيا علاقاتها مع السعودية والإمارات ومصر وإسرائيل في ظل سعيها لجذب التجارة والاستثمارات لمواجهة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.
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رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان, السعودية
أردوغان يهنئ محمد بن سلمان بنجاح موسم الحج
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هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بنجاح موسم الحج.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس
) أن ولي العهد السعودي تلقى اتصالا هاتفيا من أردوغان هنأه فيه بعيد الأضحى.
وأضافت "تبادل سمو ولي العهد التهنئة مع فخامة رئيس جمهورية تركيا بهذه المناسبة السعيدة، سائلا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية بالخير والمسرات".
وأشارت إلى أن أردوغان هنأ بن سلمان بمناسبة نجاح موسم الحج، مشيداً بحسن التنظيم.
كما جرى خلال الاتصال "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها".
والشهر الماضي، زار ولي العهد السعودي تركيا
، لأول مرة منذ سنوات إثر توتر العلاقات بين البلدين.
ومؤخرا حسنت تركيا علاقاتها مع السعودية والإمارات ومصر وإسرائيل في ظل سعيها لجذب التجارة والاستثمارات لمواجهة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.