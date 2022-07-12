https://arabic.sputniknews.com/20220712/أوبك-تقارن-بين-ارتفاع-الطلب-على-النفط-وعدم-تصعيد-الوضع-في-أوكرانيا-1064989715.html

أوبك تقارن بين ارتفاع الطلب على النفط و"عدم تصعيد الوضع" في أوكرانيا

أوبك تقارن بين ارتفاع الطلب على النفط و"عدم تصعيد الوضع" في أوكرانيا

توقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أن الطلب العالمي على النفط "سيرتفع بشكل أكبر العام المقبل لكن بمعدل أبطأ قليلا مما كان عليه في 2022"، مع دعم... 12.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-12T11:53+0000

2022-07-12T11:53+0000

2022-07-12T11:53+0000

أسعار النفط اليوم

اقتصاد

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نقل موقع "ناسداك" عن "أوبك" في تقريرها الشهري أنها "تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.7 مليون برميل يوميًا عام 2023، وتركت توقعات النمو هذا العام دون تغيير عند 3.36 مليون برميل يوميًا".وأضافت أوبك: "تعافى استهلاك النفط من الركود الناجم عن الوباء في عام 2020 ومن المقرر أن يتجاوز مستويات 2019 هذا العام رغم ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية".وأردفت أوبك في التقرير: "في عام 2023، من المتوقع أن تؤدي التوقعات الخاصة بنمو اقتصادي عالمي، وسط التحسن في التطورات الجيوسياسية، إلى جانب التحسينات المتوقعة في احتواء وباء "كوفيد-29" في الصين، إلى زيادة استهلاك النفط".وتعمل المنظمة وحلفاؤها، بما في ذلك روسيا، المعروفة مجتمعة باسم "أوبك +"، على زيادة الإنتاج بعد التخفيضات القياسية التي تم فرضها مع انتشار الوباء في عام 2020.وأظهر التقرير أن "إنتاج أوبك خالف هذا الاتجاه في يونيو/حزيران، مرتفعا بزيادة 234 ألف برميل يوميا إلى مستوى 28.72 مليون برميل يوميا".

https://arabic.sputniknews.com/20220712/-لأول-مرة-منذ-2002-1-دولار-1-يورو-1064988133.html

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أسعار النفط اليوم, اقتصاد