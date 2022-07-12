https://arabic.sputniknews.com/20220712/أوكرانيا-تبدأ-بتدريب-المشغلين-في-إطار-برنامج-جيش-الطائرات-المسيرة-1064991497.html
أوكرانيا تبدأ بتدريب المشغلين في إطار برنامج "جيش الطائرات المسيرة"
أوكرانيا تبدأ بتدريب المشغلين في إطار برنامج "جيش الطائرات المسيرة"
أعلن وزير التحول الرقمي في أوكرانيا ميخائيل فيدوروف أن تدريب أول 150 مشغلا للطائرات المسيرة في إطار برنامج "جيش الطائرات المسيرة" قد بدأ في أوكرانيا. 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T12:32+0000
2022-07-12T12:32+0000
2022-07-12T12:32+0000
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/04/1048003196_0:94:1797:1105_1920x0_80_0_0_fe313d7bb40d11294c2c4807a519949e.jpg
وقال فيدوروف على الشبكات الاجتماعية: "بدأ تدريب أول 150 مشغلا للطائرات المسيرة في مدرسة دروناريوم الأوكرانية".وأكد أنه خلال التدريب، سيعمل الجيش على مهام طيران حقيقية ومهارات التمويه والتحكم في الطائرات المسيرة.في أوائل يوليو/ تموز، أعلنت الخدمة الحكومية للاتصالات الخاصة وحماية المعلومات في أوكرانيا أن البلاد بدأت برنامجا لشراء كميات كبيرة من طائرات الاستطلاع المسيرة وتدريب المشغلين الذين يطلق عليهم جيش الطائرات المسيرة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/04/1048003196_100:0:1697:1198_1920x0_80_0_0_c4ae46ed8c40de6215f3a54032686192.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
أوكرانيا تبدأ بتدريب المشغلين في إطار برنامج "جيش الطائرات المسيرة"
تابعنا عبر
أعلن وزير التحول الرقمي في أوكرانيا ميخائيل فيدوروف أن تدريب أول 150 مشغلا للطائرات المسيرة في إطار برنامج "جيش الطائرات المسيرة" قد بدأ في أوكرانيا.
وقال فيدوروف على الشبكات الاجتماعية: "بدأ تدريب أول 150 مشغلا للطائرات المسيرة في مدرسة دروناريوم الأوكرانية".
وأكد أنه خلال التدريب، سيعمل الجيش على مهام طيران حقيقية ومهارات التمويه والتحكم في الطائرات المسيرة.
في أوائل يوليو/ تموز، أعلنت الخدمة الحكومية للاتصالات الخاصة وحماية المعلومات في أوكرانيا أن البلاد بدأت برنامجا لشراء كميات كبيرة من طائرات الاستطلاع المسيرة وتدريب المشغلين الذين يطلق عليهم جيش الطائرات المسيرة.