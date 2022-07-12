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https://arabic.sputniknews.com/20220712/أوكرانيا-تبدأ-بتدريب-المشغلين-في-إطار-برنامج-جيش-الطائرات-المسيرة-1064991497.html
أوكرانيا تبدأ بتدريب المشغلين في إطار برنامج "جيش الطائرات المسيرة"
أوكرانيا تبدأ بتدريب المشغلين في إطار برنامج "جيش الطائرات المسيرة"
أعلن وزير التحول الرقمي في أوكرانيا ميخائيل فيدوروف أن تدريب أول 150 مشغلا للطائرات المسيرة في إطار برنامج "جيش الطائرات المسيرة" قد بدأ في أوكرانيا. 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T12:32+0000
2022-07-12T12:32+0000
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
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وقال فيدوروف على الشبكات الاجتماعية: "بدأ تدريب أول 150 مشغلا للطائرات المسيرة في مدرسة دروناريوم الأوكرانية".وأكد أنه خلال التدريب، سيعمل الجيش على مهام طيران حقيقية ومهارات التمويه والتحكم في الطائرات المسيرة.في أوائل يوليو/ تموز، أعلنت الخدمة الحكومية للاتصالات الخاصة وحماية المعلومات في أوكرانيا أن البلاد بدأت برنامجا لشراء كميات كبيرة من طائرات الاستطلاع المسيرة وتدريب المشغلين الذين يطلق عليهم جيش الطائرات المسيرة.
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رصد عسكري, أخبار أوكرانيا

أوكرانيا تبدأ بتدريب المشغلين في إطار برنامج "جيش الطائرات المسيرة"

12:32 GMT 12.07.2022
© AFP 2022 / MOHAMMED ABEDطائرة مسيرة تابعة لحركة "حماس"، غزة، قطاع غزة، فلسطين ديسمبر 2020
طائرة مسيرة تابعة لحركة حماس، غزة، قطاع غزة، فلسطين ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2022
© AFP 2022 / MOHAMMED ABED
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أعلن وزير التحول الرقمي في أوكرانيا ميخائيل فيدوروف أن تدريب أول 150 مشغلا للطائرات المسيرة في إطار برنامج "جيش الطائرات المسيرة" قد بدأ في أوكرانيا.
وقال فيدوروف على الشبكات الاجتماعية: "بدأ تدريب أول 150 مشغلا للطائرات المسيرة في مدرسة دروناريوم الأوكرانية".
وأكد أنه خلال التدريب، سيعمل الجيش على مهام طيران حقيقية ومهارات التمويه والتحكم في الطائرات المسيرة.
في أوائل يوليو/ تموز، أعلنت الخدمة الحكومية للاتصالات الخاصة وحماية المعلومات في أوكرانيا أن البلاد بدأت برنامجا لشراء كميات كبيرة من طائرات الاستطلاع المسيرة وتدريب المشغلين الذين يطلق عليهم جيش الطائرات المسيرة.
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