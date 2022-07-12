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https://arabic.sputniknews.com/20220712/أوكرانيا-تنضم-إلى-برنامج-التعاون-التكنولوجي-لحلف-الناتو-1064995493.html
أوكرانيا تنضم إلى برنامج التعاون التكنولوجي لحلف الناتو
أوكرانيا تنضم إلى برنامج التعاون التكنولوجي لحلف الناتو
أعلن وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا أصبحت عضوا في برنامج التشغيل (MIP) الذي ينفذ التعاون التكنولوجي بين جيوش الدول الأعضاء... 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T14:09+0000
2022-07-12T14:09+0000
رصد عسكري
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وبحسب ما نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية نقلا عن الوزير: "وفقا لنتائج التصويت في الاجتماع السنوي لمجموعة توجيه MIP، فإن أوكرانيا، بصفتها عضوا مشاركا، لديها الآن الحق في تطوير وتعديل معايير الناتو الرئيسية بشكل مشترك فيما يتعلق بالتفاعل بين أنظمة التحكم القتالية والمعايير ذات الصلة".وبحسب الوزارة، تم إنشاء برنامج التشغيل البيني متعدد الأطراف (MIP) - وهو برنامج للتعاون التكنولوجي بين القوات المسلحة للدول الأعضاء في الناتو، على مستوى المطورين الوطنيين لأنظمة معلومات التحكم القتالي.بدوره، أشار رئيس مركز الابتكار وتطوير تقنيات الدفاع، العقيد مارات أوتيوشيف، إلى أن أوكرانيا يمكنها الآن تعزيز التعاون مع حلف شمال الأطلسي والبلدان خارج الناتو.وفي وقت سابق، قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ إن الناتو يدعم رغبة أوكرانيا في الانضمام إلى الحلف، لكن دخوله يتطلب إجماع جميع الدول الأعضاء.
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رصد عسكري

أوكرانيا تنضم إلى برنامج التعاون التكنولوجي لحلف الناتو

14:09 GMT 12.07.2022
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الذهاب إلى بنك الصوروزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، ضمن الوفد الأوكراني، يصل إلى غوميل من أجل المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا، 28 فبراير 2022
وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، ضمن الوفد الأوكراني، يصل إلى غوميل من أجل المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا، 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2022
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
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أعلن وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا أصبحت عضوا في برنامج التشغيل (MIP) الذي ينفذ التعاون التكنولوجي بين جيوش الدول الأعضاء في الناتو.
وبحسب ما نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية نقلا عن الوزير: "وفقا لنتائج التصويت في الاجتماع السنوي لمجموعة توجيه MIP، فإن أوكرانيا، بصفتها عضوا مشاركا، لديها الآن الحق في تطوير وتعديل معايير الناتو الرئيسية بشكل مشترك فيما يتعلق بالتفاعل بين أنظمة التحكم القتالية والمعايير ذات الصلة".

ووفقا له، فإن أوكرانيا لديها إمكانات قوية في مجال تكنولوجيا المعلومات وهي حليف جدير في الناتو، و"أنا متأكد من أننا سنقدم خبرتنا في تطوير الأمن الجماعي".

وبحسب الوزارة، تم إنشاء برنامج التشغيل البيني متعدد الأطراف (MIP) - وهو برنامج للتعاون التكنولوجي بين القوات المسلحة للدول الأعضاء في الناتو، على مستوى المطورين الوطنيين لأنظمة معلومات التحكم القتالي.
بدوره، أشار رئيس مركز الابتكار وتطوير تقنيات الدفاع، العقيد مارات أوتيوشيف، إلى أن أوكرانيا يمكنها الآن تعزيز التعاون مع حلف شمال الأطلسي والبلدان خارج الناتو.
وفي وقت سابق، قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ إن الناتو يدعم رغبة أوكرانيا في الانضمام إلى الحلف، لكن دخوله يتطلب إجماع جميع الدول الأعضاء.
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