https://arabic.sputniknews.com/20220712/إحضار-الكرة-إلى-حكم-مباراة-بواسطة-حمار-في-بلد-إفريقي-فيديو-1064997058.html
إحضار الكرة إلى حكم مباراة بواسطة حمار في بلد إفريقي... فيديو
إحضار الكرة إلى حكم مباراة بواسطة حمار في بلد إفريقي... فيديو
تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا أثار موجة من الانتقادات لقيام أحد الأشخاص بتسليم حكم مباراة للكرة على ظهر حمار. 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T15:02+0000
2022-07-12T15:02+0000
2022-07-12T15:02+0000
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104364/53/1043645393_0:211:2891:1837_1920x0_80_0_0_48f128aaf992f35ce699c6f043ae430d.jpg
الواقعة التي شهدها أحد ملاعب الرأس الأخضر أثارت موجة من ردود الأفعال، ففي الوقت الذي تقوم به الكثير من الدول بتسليم حكم مباراة للكرة بطرق متعددة ومتطورة مستخدمين سيارات صغيرة أو طائرات ورقية.إلا أن القائمين على الدوري في الرأس الأخضر أرداوا لفت الانتباه لهذه الخطوة التي حظيت بالعديد من ردود الأفعال.يذكر أن منتخب الرأس الأخضر شارك مؤخرا في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في الكاميرون، حيث ودَّع البطولة من دور الـ16.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104364/53/1043645393_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_8da228715743faf39d5cb6f1e8646f57.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
إحضار الكرة إلى حكم مباراة بواسطة حمار في بلد إفريقي... فيديو
تابعنا عبر
تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا أثار موجة من الانتقادات لقيام أحد الأشخاص بتسليم حكم مباراة للكرة على ظهر حمار.
الواقعة التي شهدها أحد ملاعب الرأس الأخضر أثارت موجة من ردود الأفعال، ففي الوقت الذي تقوم به الكثير من الدول بتسليم حكم مباراة للكرة بطرق متعددة ومتطورة مستخدمين سيارات صغيرة أو طائرات ورقية.
إلا أن القائمين على الدوري في الرأس الأخضر أرداوا لفت الانتباه لهذه الخطوة التي حظيت بالعديد من ردود الأفعال.
يذكر أن منتخب الرأس الأخضر شارك مؤخرا في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في الكاميرون، حيث ودَّع البطولة من دور الـ16.