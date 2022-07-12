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https://arabic.sputniknews.com/20220712/إحضار-الكرة-إلى-حكم-مباراة-بواسطة-حمار-في-بلد-إفريقي-فيديو-1064997058.html
إحضار الكرة إلى حكم مباراة بواسطة حمار في بلد إفريقي... فيديو
إحضار الكرة إلى حكم مباراة بواسطة حمار في بلد إفريقي... فيديو
تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا أثار موجة من الانتقادات لقيام أحد الأشخاص بتسليم حكم مباراة للكرة على ظهر حمار. 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T15:02+0000
2022-07-12T15:02+0000
رياضة
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الواقعة التي شهدها أحد ملاعب الرأس الأخضر أثارت موجة من ردود الأفعال، ففي الوقت الذي تقوم به الكثير من الدول بتسليم حكم مباراة للكرة بطرق متعددة ومتطورة مستخدمين سيارات صغيرة أو طائرات ورقية.إلا أن القائمين على الدوري في الرأس الأخضر أرداوا لفت الانتباه لهذه الخطوة التي حظيت بالعديد من ردود الأفعال.يذكر أن منتخب الرأس الأخضر شارك مؤخرا في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في الكاميرون، حيث ودَّع البطولة من دور الـ16.
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رياضة

إحضار الكرة إلى حكم مباراة بواسطة حمار في بلد إفريقي... فيديو

15:02 GMT 12.07.2022
© Fotolia / Željko Radojkoحمار
حمار - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2022
© Fotolia / Željko Radojko
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تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا أثار موجة من الانتقادات لقيام أحد الأشخاص بتسليم حكم مباراة للكرة على ظهر حمار.
الواقعة التي شهدها أحد ملاعب الرأس الأخضر أثارت موجة من ردود الأفعال، ففي الوقت الذي تقوم به الكثير من الدول بتسليم حكم مباراة للكرة بطرق متعددة ومتطورة مستخدمين سيارات صغيرة أو طائرات ورقية.
إلا أن القائمين على الدوري في الرأس الأخضر أرداوا لفت الانتباه لهذه الخطوة التي حظيت بالعديد من ردود الأفعال.
يذكر أن منتخب الرأس الأخضر شارك مؤخرا في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في الكاميرون، حيث ودَّع البطولة من دور الـ16.
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