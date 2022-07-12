https://arabic.sputniknews.com/20220712/إسرائيل-تتقدم-بشكوى-لمجلس-الأمن-بشأن-طائرات-حزب-الله-المسيرة-1064999991.html

إسرائيل تتقدم بشكوى لمجلس الأمن بشأن طائرات "حزب الله" المسيرة

إسرائيل تتقدم بشكوى لمجلس الأمن بشأن طائرات "حزب الله" المسيرة

تقدمت الحكومة الإسرائيلية، أمس الاثنين، بشكوى لمجلس الأمن الدولي بشأن طائرات "حزب الله" اللبناني المسيرة. 12.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-12T15:26+0000

2022-07-12T15:26+0000

2022-07-12T15:26+0000

إسرائيل

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ونقل الموقع الإلكتروني العبري 0404، مساء اليوم الثلاثاء، عن جلعاد أردان، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، أن حكومة بلاده طالبت مجلس الأمن بالتدخل بعد إطلاق حزب الله اللبناني لطائرات دون طيار فوق منصة "كاريش" للغاز الطبيعي الأسبوع الماضي.وذكر الموقع العبري أن إسرائيل قد ادعت أن إطلاق "حزب الله" للطائرات المسيرة نحو حقل الغاز "كاريش" يعد استفزازا وانتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن، وأن تل أبيب ستتخذ جميع الإجراءات لحماية بنيتها التحتية للطاقة.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الأسبوع الماضي، أنه أسقط طائرة أخرى دون طيار تابعة لـ "حزب الله" اللبناني كانت في طريقها لحقل "كاريش" للغاز الأسبوع الماضي.وأعلن الجيش عن اعتراض ثلاث طائرات دون طيار كانت في طريقها إلى منصة "كاريش" لاستخراج الغاز، وأسقط طائرة أخرى دون طيار كانت في طريقها إلى نفس الوجهة في البحر المتوسط، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية بينها هيئة البث الرسمية "كان"، وصحيفة "يديعوت أحرونوت".وصرح الجيش الإسرائيلي أنه أسقط الطائرة المسيرة داخل المجال البحري اللبناني، بعيدا عن الحدود البحرية الإسرائيلية، دون أن تشكل أي تهديد أو خطر.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، مساء السبت قبل الماضي، اعتراضه 3 طائرات مسيرة لـ"حزب الله" اللبناني كانت في طريقها لمنصة الغاز "كاريش" في البحر المتوسط.ووقتها، قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن "طائرات وسفينة صواريخ إسرائيلية نجحت اليوم في اعتراض 3 طائرات مسيرة معادية اقتربت من جهة لبنان نحو المجال الجوي فوق المياه الاقتصادية لدولة إسرائيل".وأشار أدرعي في تغريدة على "تويتر" إلى أنه "من التحقيق الأولي يتضح أن المسيرات المعادية لم تشكل تهديدًا حقيقيًا في كل مدة تحليقها وحتى اعتراضها فوق البحر الأبيض المتوسط".

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