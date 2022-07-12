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مصرع قيادي ضمن تنظيم "داعش" في سوريا إثر غارة أمريكية
مصرع قيادي ضمن تنظيم "داعش" في سوريا إثر غارة أمريكية
أفاد إعلام أمريكي، اليوم الثلاثاء، عن مقتل القيادي في تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا)، ماهر العقال، إثر غارة جوية أمريكية في سوريا. 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T13:40+0000
2022-07-12T14:06+0000
أخبار سوريا اليوم
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واشنطن- سبوتنيك. وذكرت شبكة "إن.بي.سي" الأمريكية اليوم الثلاثاء، نقلا عن القيادة العسكرية المركزية الأمريكية (سينتكوم) أن "الجيش الأمريكي قام بتصفية قيادي في تنظيم "داعش" خلال غارة جوية في سوريا".وأضاف البيان أن "الغارة الجوية استهدفت ماهر العقال، الذي كان أحد أكبر أربعة قادة في تنظيم داعش بأكمله".وصرح العقيد جو بوتشينو، المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، للشبكة، أن "إزالة قادة داعش هؤلاء سيعطل قدرة التنظيم الإرهابي على المزيد من التآمر وتنفيذ الهجمات".قال مصدر لوكالة "سبوتنيك"، في 30 حزيران/يونيو، إن وكالة الاستخبارات الأمريكية تقوم بتجنيد مسلحي "داعش" لإرسالهم إلى أوكرانيا.وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "وفقا للمعلومات المتاحة، تعمل وكالة الاستخبارات الأمريكية بنشاط على تجنيد مقاتلي "داعش" المحتجزين في السجون والمعسكرات، التي يسيطر عليها الأكراد في شمال شرقي سوريا، حيث يقوم الأمريكيون بنقل الإرهابيين إلى منشآتهم بحجة إجراء تحقيقات إضافية مع احتمال نقلهم إلى أوروبا".
https://arabic.sputniknews.com/20220711/القوات-الأمنية-الروسية-تعتقل-11-عنصرا-من-داعش-في-كاراتشايفو-تشركيسيا-1064939461.html
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أخبار سوريا اليوم, رصد عسكري

مصرع قيادي ضمن تنظيم "داعش" في سوريا إثر غارة أمريكية

13:40 GMT 12.07.2022 (تم التحديث: 14:06 GMT 12.07.2022)
© flickr.com / Robert Sullivanطائرة بدون طيار أمريكية RQ-4 Global Hawk
طائرة بدون طيار أمريكية RQ-4 Global Hawk - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2022
© flickr.com / Robert Sullivan
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أفاد إعلام أمريكي، اليوم الثلاثاء، عن مقتل القيادي في تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا)، ماهر العقال، إثر غارة جوية أمريكية في سوريا.
واشنطن- سبوتنيك. وذكرت شبكة "إن.بي.سي" الأمريكية اليوم الثلاثاء، نقلا عن القيادة العسكرية المركزية الأمريكية (سينتكوم) أن "الجيش الأمريكي قام بتصفية قيادي في تنظيم "داعش" خلال غارة جوية في سوريا".
وأضاف البيان أن "الغارة الجوية استهدفت ماهر العقال، الذي كان أحد أكبر أربعة قادة في تنظيم داعش بأكمله".
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في موسكو يعتقل مواطن أوكراني من خاركوف، يحمل جنسية مزدوجة (أوكارنية وبولندية))، للاشتباه في قيامه بالتجسس في روسيا، 25 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2022
القوات الأمنية الروسية تعتقل 11 عنصرا من "داعش" في كاراتشايفو-تشركيسيا
أمس, 07:01 GMT
وصرح العقيد جو بوتشينو، المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، للشبكة، أن "إزالة قادة داعش هؤلاء سيعطل قدرة التنظيم الإرهابي على المزيد من التآمر وتنفيذ الهجمات".
قال مصدر لوكالة "سبوتنيك"، في 30 حزيران/يونيو، إن وكالة الاستخبارات الأمريكية تقوم بتجنيد مسلحي "داعش" لإرسالهم إلى أوكرانيا.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "وفقا للمعلومات المتاحة، تعمل وكالة الاستخبارات الأمريكية بنشاط على تجنيد مقاتلي "داعش" المحتجزين في السجون والمعسكرات، التي يسيطر عليها الأكراد في شمال شرقي سوريا، حيث يقوم الأمريكيون بنقل الإرهابيين إلى منشآتهم بحجة إجراء تحقيقات إضافية مع احتمال نقلهم إلى أوروبا".
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Полковник Владимир Полуполтинных с украинским флагом, снятым со здания администрации Лисичанска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:44 GMT
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