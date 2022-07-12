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https://arabic.sputniknews.com/20220712/إيران-تأكيد-أمريكا-اتباع-سياسة-الضغط-القصوى-على-إيران-يتعارض-ورغبتها-في-إحياء-اتفاق-2015-1064975940.html
إيران: تأكيد أمريكا اتباع سياسة الضغط القصوى على إيران يتعارض ورغبتها في إحياء اتفاق 2015
إيران: تأكيد أمريكا اتباع سياسة الضغط القصوى على إيران يتعارض ورغبتها في إحياء اتفاق 2015
أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الثلاثاء، أن تأكيد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على اتباع سياسة الضغط الاقتصادي والدبلوماسي ضد إيران... 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T06:57+0000
2022-07-12T07:04+0000
إيران
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وقال كنعاني في بيان تعليقا على مقالة الرئيس الأمريكي في صحيفة "واشنطن بوست" حول زيارته إلى المنطقة: "إن تأكيد بايدن على اتباع سياسة الضغط الاقتصادي والدبلوماسي ضد إيران يتعارض مع ما تظهره أمريكا من رغبة في إحياء اتفاق 2015 ومسار سياسة إدارة ترامب الفاشلة المتمثلة في ممارسة الضغط الأقصى ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية".وتابع، بالانسحاب أحادي الجانب من الاتفاق النووي، أضرت الحكومة الأمريكية السابقة بشكل خطير باستراتيجية الدبلوماسية متعددة الأطراف لحل الخلافات، والحكومة الأمريكية الحالية، رغم شعاراتها ومطالباتها بالعودة إلى الاتفاق والتعويض عن أخطاء الحكومة الأمريكية السابقة، للأسف في الممارسات العملية تتبع نهج حكومة ترامب باستمرار العقوبات والضغوط الاقتصاديةوأضاف: "شرق أوسط أكثر أمنًا واستقرارًا، يكون فقط من خلال إنهاء أمريكا سياسة الانقسامات التي تفتعلها بين دول المنطقة، ووقف تدفق الأسلحة إلى المنطقة، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، والتخلي عن سياسة الدعم غير المشروط لـ"الكيان الصهيوني"، كما إنهاء سياسة الرهاب من إيران، وإلى أن يتم تصحيح هذه السياسات الخاطئة والمسببة للأزمة، فإن أمريكا هي المسؤولة الرئيسية عن عدم الاستقرار في منطقة غرب آسيا".وأشار المتحدث إلى أن "تصريحات الرئيس الأمريكي السابق ووزير الخارجية السابق للولايات المتحدة بشأن أصل "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من الدول) تتناقض مع تصريحات السيد بايدن".كما اعتبر كنعاني أن السياسة العملية للحكومة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية تتعارض مع ادعاء السيد بايدن بأن الولايات المتحدة تحاول إرساء الاستقرار والأمن في منطقة غرب آسيا؛ قائلا: إن الكيان الصهيوني هو أكبر مصدر لعدم الاستقرار وعدم الأمن وانتشار الإرهاب المنظم في منطقة غرب آسيا، والدعم الأميركي غير المشروط لهذا الكيان هو أوضح سبب لإبطال ادعاء حكومات الولايات المتحدة حول السلام".
إيران
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إيران

إيران: تأكيد أمريكا اتباع سياسة الضغط القصوى على إيران يتعارض ورغبتها في إحياء اتفاق 2015

06:57 GMT 12.07.2022 (تم التحديث: 07:04 GMT 12.07.2022)
© Sputnik . Ronald Zakإيران
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2022
© Sputnik . Ronald Zak
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أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الثلاثاء، أن تأكيد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على اتباع سياسة الضغط الاقتصادي والدبلوماسي ضد إيران يتعارض مع ما تظهره الولايات المتحدة من رغبة في إحياء الاتفاق النووي.
وقال كنعاني في بيان تعليقا على مقالة الرئيس الأمريكي في صحيفة "واشنطن بوست" حول زيارته إلى المنطقة: "إن تأكيد بايدن على اتباع سياسة الضغط الاقتصادي والدبلوماسي ضد إيران يتعارض مع ما تظهره أمريكا من رغبة في إحياء اتفاق 2015 ومسار سياسة إدارة ترامب الفاشلة المتمثلة في ممارسة الضغط الأقصى ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وتابع، بالانسحاب أحادي الجانب من الاتفاق النووي، أضرت الحكومة الأمريكية السابقة بشكل خطير باستراتيجية الدبلوماسية متعددة الأطراف لحل الخلافات، والحكومة الأمريكية الحالية، رغم شعاراتها ومطالباتها بالعودة إلى الاتفاق والتعويض عن أخطاء الحكومة الأمريكية السابقة، للأسف في الممارسات العملية تتبع نهج حكومة ترامب باستمرار العقوبات والضغوط الاقتصادية

وأضاف: "شرق أوسط أكثر أمنًا واستقرارًا، يكون فقط من خلال إنهاء أمريكا سياسة الانقسامات التي تفتعلها بين دول المنطقة، ووقف تدفق الأسلحة إلى المنطقة، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، والتخلي عن سياسة الدعم غير المشروط لـ"الكيان الصهيوني"، كما إنهاء سياسة الرهاب من إيران، وإلى أن يتم تصحيح هذه السياسات الخاطئة والمسببة للأزمة، فإن أمريكا هي المسؤولة الرئيسية عن عدم الاستقرار في منطقة غرب آسيا".

وأشار المتحدث إلى أن "تصريحات الرئيس الأمريكي السابق ووزير الخارجية السابق للولايات المتحدة بشأن أصل "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من الدول) تتناقض مع تصريحات السيد بايدن".

كما اعتبر كنعاني أن السياسة العملية للحكومة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية تتعارض مع ادعاء السيد بايدن بأن الولايات المتحدة تحاول إرساء الاستقرار والأمن في منطقة غرب آسيا؛ قائلا: إن الكيان الصهيوني هو أكبر مصدر لعدم الاستقرار وعدم الأمن وانتشار الإرهاب المنظم في منطقة غرب آسيا، والدعم الأميركي غير المشروط لهذا الكيان هو أوضح سبب لإبطال ادعاء حكومات الولايات المتحدة حول السلام".
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