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https://arabic.sputniknews.com/20220712/إيران-ترد-على-التصريحات-الأمريكية-حول-تزويد-روسيا-بطائرات-إيرانية-مسيرة-1064989274.html
إيران ترد على التصريحات الأمريكية حول تزويد روسيا بطائرات إيرانية مسيرة
إيران ترد على التصريحات الأمريكية حول تزويد روسيا بطائرات إيرانية مسيرة
ردت الخارجية الإيرانية على التصريحات الأمريكية بشأن بيع إيران طائرات مسيرة حديثة لروسيا بالتزامن مع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بأن التعاون في مجال... 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T11:32+0000
2022-07-12T11:32+0000
العالم
روسيا
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وصرحت الخارجية الإيرانية في بيان: "تاريخ التعاون بين إيران وروسيا في مجال التقنيات العسكرية الحديثة يعود إلى قبل بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، ولم يكن هناك تطور خاص في هذا الصدد مؤخرًا".وأضاف البيان أن "موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الأحداث في أوكرانيا واضح تمامًا، وقد تم الإعلان عنه رسميًا عدة مرات".وتابع أن "ادعاء المسؤول الأمريكي (مستشار الأمن القومي جيك سوليفان) يأتي بعد سنوات من قيام الغرب بتحويل بعض الدول المحتلة من قبلهم في منطقة غرب آسيا لمخازن أسلحة فتاكة متنوعة".في وقت سابق، قال مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جيك سوليفان، إن إيران تستعد لنقل طائرات بدون طيار إلى روسيا.هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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العالم, روسيا

إيران ترد على التصريحات الأمريكية حول تزويد روسيا بطائرات إيرانية مسيرة

11:32 GMT 12.07.2022
© AP Photoالخارجية الإيرانية تنفي اعتقال السفير الياباني في طهران
الخارجية الإيرانية تنفي اعتقال السفير الياباني في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2022
© AP Photo
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ردت الخارجية الإيرانية على التصريحات الأمريكية بشأن بيع إيران طائرات مسيرة حديثة لروسيا بالتزامن مع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بأن التعاون في مجال التقنيات الحديثة مع روسيا بدأ قبل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ولم يطرأ عليه جديد.
وصرحت الخارجية الإيرانية في بيان: "تاريخ التعاون بين إيران وروسيا في مجال التقنيات العسكرية الحديثة يعود إلى قبل بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، ولم يكن هناك تطور خاص في هذا الصدد مؤخرًا".
وأضاف البيان أن "موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الأحداث في أوكرانيا واضح تمامًا، وقد تم الإعلان عنه رسميًا عدة مرات".
وتابع أن "ادعاء المسؤول الأمريكي (مستشار الأمن القومي جيك سوليفان) يأتي بعد سنوات من قيام الغرب بتحويل بعض الدول المحتلة من قبلهم في منطقة غرب آسيا لمخازن أسلحة فتاكة متنوعة".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو، روسيا 6 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2022
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في وقت سابق، قال مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جيك سوليفان، إن إيران تستعد لنقل طائرات بدون طيار إلى روسيا.
هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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Полковник Владимир Полуполтинных с украинским флагом, снятым со здания администрации Лисичанска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:16 GMT
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