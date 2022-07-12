https://arabic.sputniknews.com/20220712/اكتشاف-أول-حالة-إصابة-بفيروس-جدري-القرود-في-روسيا-1064976582.html
اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس جدري القرود في روسيا
اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس جدري القرود في روسيا
أعلنت هيئة حماية المستهلك الروسية "روس بوتريب نادزور" للصحفيين أن أول حالة إصابة بفيروس جدري القرود في روسيا تأكدت لدى شاب عاد من أوروبا. 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T07:09+0000
2022-07-12T07:09+0000
2022-07-12T07:09+0000
روسيا
جدري القردة
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يقول التقرير: "تم تأكيد الحالة الأولى لمرض جدري القرود في روسيا. تم اكتشاف المرض لدى شاب عاد من رحلة إلى أوروبا وتقدم إلى منشأة طبية لإصابته بطفح جلدي مميز".أوضحت الهيئة أن المرض خفيف ولا يوجد خطر على حياة المريض. إنه معزول وموجود في مؤسسة طبية للأمراض المعدية.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, جدري القردة
اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس جدري القرود في روسيا
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أعلنت هيئة حماية المستهلك الروسية "روس بوتريب نادزور" للصحفيين أن أول حالة إصابة بفيروس جدري القرود في روسيا تأكدت لدى شاب عاد من أوروبا.
يقول التقرير: "تم تأكيد الحالة الأولى لمرض جدري القرود في روسيا. تم اكتشاف المرض لدى شاب عاد من رحلة إلى أوروبا وتقدم إلى منشأة طبية لإصابته بطفح جلدي مميز".
أوضحت الهيئة أن المرض خفيف ولا يوجد خطر على حياة المريض. إنه معزول وموجود في مؤسسة طبية للأمراض المعدية.