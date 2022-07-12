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اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس جدري القرود في روسيا
اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس جدري القرود في روسيا
أعلنت هيئة حماية المستهلك الروسية "روس بوتريب نادزور" للصحفيين أن أول حالة إصابة بفيروس جدري القرود في روسيا تأكدت لدى شاب عاد من أوروبا. 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T07:09+0000
2022-07-12T07:09+0000
روسيا
جدري القردة
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يقول التقرير: "تم تأكيد الحالة الأولى لمرض جدري القرود في روسيا. تم اكتشاف المرض لدى شاب عاد من رحلة إلى أوروبا وتقدم إلى منشأة طبية لإصابته بطفح جلدي مميز".أوضحت الهيئة أن المرض خفيف ولا يوجد خطر على حياة المريض. إنه معزول وموجود في مؤسسة طبية للأمراض المعدية.
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روسيا, جدري القردة

اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس جدري القرود في روسيا

07:09 GMT 12.07.2022
© AFP 2022 / BRIAN W.J. MAHYجدري القرود
جدري القرود - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2022
© AFP 2022 / BRIAN W.J. MAHY
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أعلنت هيئة حماية المستهلك الروسية "روس بوتريب نادزور" للصحفيين أن أول حالة إصابة بفيروس جدري القرود في روسيا تأكدت لدى شاب عاد من أوروبا.
يقول التقرير: "تم تأكيد الحالة الأولى لمرض جدري القرود في روسيا. تم اكتشاف المرض لدى شاب عاد من رحلة إلى أوروبا وتقدم إلى منشأة طبية لإصابته بطفح جلدي مميز".
أوضحت الهيئة أن المرض خفيف ولا يوجد خطر على حياة المريض. إنه معزول وموجود في مؤسسة طبية للأمراض المعدية.
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