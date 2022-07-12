https://arabic.sputniknews.com/20220712/الأمم-المتحدة-تمدد-آلية-إرسال-المساعدات-عبر-الحدود-لسوريا-لمدة-6-أشهر-1064993216.html

الأمم المتحدة تمدد آلية إرسال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا لمدة 6 أشهر

الأمم المتحدة تمدد آلية إرسال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا لمدة 6 أشهر

أعلن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن تمديد آلية إرسال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا لمدة 6 أشهر. 12.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-12T13:19+0000

2022-07-12T13:19+0000

2022-07-12T13:33+0000

العالم العربي

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صوتت 12 دولة في المجلس لصالح القرار، مع امتناع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا عن التصويت.وجاء في بيان المجلس: "تم تمديد إرسال المساعدات ستة أشهر حتى 10 يناير/كانون الثاني 2023، مع إمكانية تمديده لستة أشهر أخرى، أي حتى 10 يوليو/تموز 2023، الأمر الذي سيتطلب اعتماد قرار منفصل يؤكد هذا التمديد".في السابق، ضغطت إيرلندا والنرويج من أجل تمديد تلقائي لمدة عام واحد ما لم يتم اعتماد قرار بعد النصف الأول من العام يعارض استمرار عمل الآلية.وأكد البيان أن مجلس الأمن يدعو إلى تكثيف المبادرات الإضافية لتوسيع الأنشطة الإنسانية في سوريا، بما في ذلك تكثيف المشاريع من أجل الإسراع بإعادة إمدادات المياه والرعاية الطبية والتعليم وإمدادات الطاقة.ويطالب القرار الأمين العام للأمم المتحدة بتغطية الوضع حول إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا في تقاريره لمجلس الأمن، وكذلك الكشف عن معلومات حول المساعدات الإنسانية التي يتم تسليمها عبر آلية عبر الحدود.يعمل نظام التسليم المبسط للإمدادات الإنسانية والطبية إلى سوريا من الدول المجاورة (بشكل أساسي عبر الحدود مع تركيا) عبر المعابر الحدودية منذ عام 2014.يتم تجديد هذه الآلية سنويًا. في إطار الآلية، كان يحق للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها استخدام الطرق عبر أربع نقاط تفتيش حدودية: باب السلام وباب الهوى (على حد سواء على الحدود السورية التركية)، اليعربية ( على الحدود مع العراق) والرمتا (على الحدود مع الأردن).

https://arabic.sputniknews.com/20220712/مجلس-الأمن-الدولي-يصوت-على-تمديد-إدخال-المساعدات-الإنسانية-إلى-سوريا-اليوم-1064973169.html

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