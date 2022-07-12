https://arabic.sputniknews.com/20220712/الأمن-اليمني-يقبض-على-قيادي-في-القاعدة-بمحافظة-حضرموت-1064973961.html
الأمن اليمني يقبض على قيادي في "القاعدة" بمحافظة حضرموت
الأمن اليمني يقبض على قيادي في "القاعدة" بمحافظة حضرموت
ألقت أجهزة الأمن اليمنية، مساء الاثنين ، القبض على قيادي بارز في تنظيم القاعدة (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، إثر عملية نفذتها في محافظة حضرموت شرق... 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T04:54+0000
2022-07-12T04:54+0000
2022-07-12T04:54+0000
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القاهرة- سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة حضرموت لوكالة "سبوتنيك" بأن الأجهزة الأمنية تمكنت بعد رصد ومتابعة من اعتقال القيادي في "القاعدة"، فهمي بامسفر المعروف بـ "فيصل بن عبد العزيز الكثيري"، خلال عملية استخباراتية في وادي حضرموت.وفي 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن محافظ محافظة حضرموت اللواء فرج سالمين البحسني، إحباط مخطط لـ "القاعدة" يستهدف تفجير منشآت خدمية وعسكرية وأمنية، بينها البنك المركزي ومقر السلطة المحلية، والقبض على خلية مكونة من 5 عناصر بينهم قيادي من الصف الأول.واستعاد الجيش اليمني بإسناد من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، في 24 أبريل/نيسان 2016، السيطرة على مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت من قبضة "القاعدة" بعد عام من خضوعها لهيمنة التنظيم.وتشهد مناطق عدة في اليمن حضورا لعناصر تنظيم القاعدة من بينها مدن وادي حضرموت، ما دعا الجيش اليمني وقوات التحالف العربي إلى تنفيذ عمليات عسكرية على معاقل التنظيم لتطهير تلك المناطق من عناصره.
https://arabic.sputniknews.com/20220710/أنصار-الله-هناك-مؤامرة-كبيرة-على-اليمن-من-قبل-دول-التحالف-وستكون-خدمة-للكيان-الصهيوني-1064933767.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار اليمن الأن
الأمن اليمني يقبض على قيادي في "القاعدة" بمحافظة حضرموت
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ألقت أجهزة الأمن اليمنية، مساء الاثنين ، القبض على قيادي بارز في تنظيم القاعدة (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، إثر عملية نفذتها في محافظة حضرموت شرق اليمن.
القاهرة- سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة حضرموت لوكالة "سبوتنيك" بأن الأجهزة الأمنية تمكنت بعد رصد ومتابعة من اعتقال القيادي في "القاعدة"، فهمي بامسفر المعروف بـ "فيصل بن عبد العزيز الكثيري"، خلال عملية استخباراتية في وادي حضرموت.
وأضاف المصدر أن القيادي في "القاعدة" أصيب في قدمه خلال العملية
، ونُقل تحت حراسة مشددة من قوات الأمن، إلى إحدى مستشفيات مدينة سيئون ثاني أكبر مدن حضرموت، للعلاج.
وفي 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن محافظ محافظة حضرموت اللواء فرج سالمين البحسني، إحباط مخطط لـ "القاعدة" يستهدف تفجير منشآت خدمية وعسكرية وأمنية، بينها البنك المركزي ومقر السلطة المحلية، والقبض على خلية مكونة من 5 عناصر بينهم قيادي من الصف الأول.
واستعاد الجيش اليمني بإسناد من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، في 24 أبريل/نيسان 2016، السيطرة على مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت من قبضة "القاعدة" بعد عام من خضوعها لهيمنة التنظيم.
وتشهد مناطق عدة في اليمن حضورا لعناصر تنظيم القاعدة من بينها مدن وادي حضرموت، ما دعا الجيش اليمني وقوات التحالف العربي إلى تنفيذ عمليات عسكرية على معاقل التنظيم لتطهير تلك المناطق من عناصره.