https://arabic.sputniknews.com/20220712/الأمن-اليمني-يقبض-على-قيادي-في-القاعدة-بمحافظة-حضرموت-1064973961.html

الأمن اليمني يقبض على قيادي في "القاعدة" بمحافظة حضرموت

الأمن اليمني يقبض على قيادي في "القاعدة" بمحافظة حضرموت

ألقت أجهزة الأمن اليمنية، مساء الاثنين ، القبض على قيادي بارز في تنظيم القاعدة (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، إثر عملية نفذتها في محافظة حضرموت شرق... 12.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-12T04:54+0000

2022-07-12T04:54+0000

2022-07-12T04:54+0000

أخبار اليمن الأن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1c/1049692003_0:84:3001:1772_1920x0_80_0_0_04cf31728ad2f1525eeb338a8ffc325a.jpg

القاهرة- سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة حضرموت لوكالة "سبوتنيك" بأن الأجهزة الأمنية تمكنت بعد رصد ومتابعة من اعتقال القيادي في "القاعدة"، فهمي بامسفر المعروف بـ "فيصل بن عبد العزيز الكثيري"، خلال عملية استخباراتية في وادي حضرموت.وفي 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن محافظ محافظة حضرموت اللواء فرج سالمين البحسني، إحباط مخطط لـ "القاعدة" يستهدف تفجير منشآت خدمية وعسكرية وأمنية، بينها البنك المركزي ومقر السلطة المحلية، والقبض على خلية مكونة من 5 عناصر بينهم قيادي من الصف الأول.واستعاد الجيش اليمني بإسناد من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، في 24 أبريل/نيسان 2016، السيطرة على مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت من قبضة "القاعدة" بعد عام من خضوعها لهيمنة التنظيم.وتشهد مناطق عدة في اليمن حضورا لعناصر تنظيم القاعدة من بينها مدن وادي حضرموت، ما دعا الجيش اليمني وقوات التحالف العربي إلى تنفيذ عمليات عسكرية على معاقل التنظيم لتطهير تلك المناطق من عناصره.

https://arabic.sputniknews.com/20220710/أنصار-الله-هناك-مؤامرة-كبيرة-على-اليمن-من-قبل-دول-التحالف-وستكون-خدمة-للكيان-الصهيوني-1064933767.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار اليمن الأن