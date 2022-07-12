https://arabic.sputniknews.com/20220712/الاتحاد-الأوروبي-بصدد-تخصيص-قرض-جديد-لأوكرانيا-1064989864.html
الاتحاد الأوروبي بصدد تخصيص قرض جديد لأوكرانيا
الاتحاد الأوروبي بصدد تخصيص قرض جديد لأوكرانيا
قال وزير المالية التشيكي زبينيك ستانيورا، إن مجلس وزراء الاقتصاد والمالية لدول الاتحاد الأوروبي سيناقش في اجتماع اليوم الثلاثاء قرضًا ماليًا جديدًا لأوكرانيا... 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T11:58+0000
2022-07-12T11:58+0000
2022-07-12T11:58+0000
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وقال الوزير التشيكي، الذي بث بيانه على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية:وفقًا لاقتراح المفوضية الأوروبية، سيتم تخصيص مليار يورو لأوكرانيا على شكل قروض طويلة الأجل بشروط ميسرة. كما نصحت المفوضية الأوروبية أنه بمجرد موافقة البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي على هذا الاقتراح وتوقيع مذكرة التفاهم واتفاقية القرض ذات الصلة مع السلطات الأوكرانية، فإنها ستزود البلاد بهذه الأموال بسرعة. في وقت لاحق، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها تتوقع إدراجها في الصيف.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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وسائط متعددة, كاريكاتير, أخبار أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي بصدد تخصيص قرض جديد لأوكرانيا
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قال وزير المالية التشيكي زبينيك ستانيورا، إن مجلس وزراء الاقتصاد والمالية لدول الاتحاد الأوروبي سيناقش في اجتماع اليوم الثلاثاء قرضًا ماليًا جديدًا لأوكرانيا قدره مليار يورو، وعلى الأرجح سيوافق على تخصيصه.
وقال الوزير التشيكي، الذي بث بيانه على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية:
سنناقش الدعم المالي الكلي الجديد لأوكرانيا، مليار يورو. أنا متأكد من أننا سنتوصل إلى اتفاق.
وفقًا لاقتراح المفوضية الأوروبية، سيتم تخصيص مليار يورو لأوكرانيا على شكل قروض طويلة الأجل بشروط ميسرة. كما نصحت المفوضية الأوروبية أنه بمجرد موافقة البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي على هذا الاقتراح وتوقيع مذكرة التفاهم واتفاقية القرض ذات الصلة مع السلطات الأوكرانية، فإنها ستزود البلاد بهذه الأموال بسرعة. في وقت لاحق، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها تتوقع إدراجها في الصيف.