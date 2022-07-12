https://arabic.sputniknews.com/20220712/الاتحاد-الأوروبي-يصف-انتشار-مخلفات-الحرب-المتفجرة-في-اليمن-بـالخطر-الكبير-1065004972.html

الاتحاد الأوروبي يصف انتشار مخلفات الحرب المتفجرة في اليمن بـ"الخطر الكبير"

الاتحاد الأوروبي يصف انتشار مخلفات الحرب المتفجرة في اليمن بـ"الخطر الكبير"

حذر الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، من خطر الانتشار الواسع للألغام ومخلفات الحرب المتفجرة في اليمن على حياة المدنيين. 12.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-12T21:14+0000

2022-07-12T21:14+0000

2022-07-12T21:14+0000

الحرب على اليمن

السعودية

أخبار العالم العربي

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القاهرة، 12 يوليو - سبوتنيك. وأكد الاتحاد الأوربي أن مخلفات الحرب المتفجرة تمثل أحد عوائق وصول المساعدات الإنسانية لمحتاجيها في اليمن الذي يمزقه الصراع منذ أكثر من 7 أعوام.وذكرت إدارة الحماية المدنية وعمليات المساعدات الإنسانية في المفوضية الأوروبية في بيان لها أنه: "في حين انخفض عدد الضحايا المدنيين منذ بدء الهدنة التي تقودها الأمم المتحدة، والتي بدأت في 2 أبريل/نيسان 2022، لا يزال الوجود الواسع لمخلفات الحرب المتفجرة في اليمن يمثل خطرا كبيرا على المدنيين، ولا سيما النازحين العائدين إلى ديارهم".وذكرت المفوضية الأوروبية أنه "في مشروع مراقبة الأثر المدني (CIMP)، سقط في حزيران/يونيو وحده، 68 ضحية، من بينهم 21 طفلا، كانت نتيجة انفجار متفجرات من مخلفات الحرب".وشددت على أن المتفجرات من مخلفات الحرب تعد أحد العوائق التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية، خاصة خلال النصف الأول من عام 2022، مضيفة أن اليمن أضحى من بين 4 بلدان تعاني من أعلى قيود على الوصول في العالم.وأشارت إدارة الحماية المدنية وعمليات المساعدات الإنسانية في المفوضية الأوروبية إلى أنها "تمول العديد من الشركاء الذين يقدمون التوعية بمخاطر الألغام والمساعدة للناجين من الحوادث المتعلقة بالألغام".ويذكر أن الحكومة اليمنية تتهم جماعة "أنصار الله"، بـ "زرع أكثر من مليونين ونصف المليون لغم في أكثر من 15 محافظة مختلفة الأنواع بين مضادة للأفراد والمركبات وألغام بحرية".وفي الرابع من نيسان/أبريل الماضي، أعلنت الأمم المتحدة سقوط 1400 مدني بين قتيل وجريح في اليمن نتيجة الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب منذ العام 2018، بما في ذلك 689 امرأة وطفلاً.ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220712/أنصار-الله-تعلن-عودة-12-صيادا-يمنيا-بعد-45-يوما-من-الاحتجاز-في-جزيرة-سعودية-1065003895.html

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الحرب على اليمن, السعودية, أخبار العالم العربي