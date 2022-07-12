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الاتحاد المصري لكرة القدم يعلن روي فيتوريا مديرا فنيا للفراعنة
الاتحاد المصري لكرة القدم يعلن روي فيتوريا مديرا فنيا للفراعنة
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن البرتغالي روى فيتوريا وقع على تدريب منتخب مصر الأول لمدة 4 سنوات مقبلة، خلفا لإيهاب جلال الذي أقيل بعد 65... 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T13:46+0000
2022-07-12T13:46+0000
رياضة
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وقال الاتحاد في تغريدات على حسابه في موقع تويتر: "توصل الاتحاد المصري لكرة القدم لاتفاق نهائي مع البرتغالي روى فيتوريا لقيادة منتخب مصر الأول لمدة 4 سنوات مقبلة".ولاحقا، نشر الاتحاد المصري لكرة القدم صورة تجمع فيتوريا خلال توقيع العقد مع حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد الذي سافر إلى البرتغال لإتمام المهمة.يشار إلى أن فيتوريا (52 عاما)، قد حصل خلال تاريخه التدريبي على 8 بطولات.قاد فيتوريا قيادة فريق الشباب في بنفيكا البرتغالي وبنفيكا ونادي فيتوريا غيماريش والنصر السعودي وسبارتاك موسكو الروسي.حصل على كأس بطل البرتغال مرتين مع بنفيكا، وحقق نفس اللقب مع فيتوريا جيماريش، وحصل على الدوري البرتغالي مرة واحدة مع بنفيكا إضافة إلى السوبر البرتغالي، بحسب "اليوم السابع".ومع النصر حصل على الدوري السعودي وكذلك السوبر، وقاده إلى الفوز في 54 لقاء وخسر 19 وتعادل في 13 لقاء.وتولى فيتوريا تدريب سبارتاك موسكو في 26 لقاء وحقق الفوز في 9 وتعادل في 6 وخسر 11 مواجهة.
https://arabic.sputniknews.com/20220616/اتحاد-الكرة-المصري-يعلن-إقالة-إيهاب-جلال-رسميا-1063737611.html
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رياضة

الاتحاد المصري لكرة القدم يعلن روي فيتوريا مديرا فنيا للفراعنة

13:46 GMT 12.07.2022
© Twitter.comمنتخب مصر
منتخب مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2022
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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن البرتغالي روى فيتوريا وقع على تدريب منتخب مصر الأول لمدة 4 سنوات مقبلة، خلفا لإيهاب جلال الذي أقيل بعد 65 يوما فقط من توليه المسؤولية.
وقال الاتحاد في تغريدات على حسابه في موقع تويتر: "توصل الاتحاد المصري لكرة القدم لاتفاق نهائي مع البرتغالي روى فيتوريا لقيادة منتخب مصر الأول لمدة 4 سنوات مقبلة".
ولاحقا، نشر الاتحاد المصري لكرة القدم صورة تجمع فيتوريا خلال توقيع العقد مع حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد الذي سافر إلى البرتغال لإتمام المهمة.
يشار إلى أن فيتوريا (52 عاما)، قد حصل خلال تاريخه التدريبي على 8 بطولات.
قاد فيتوريا قيادة فريق الشباب في بنفيكا البرتغالي وبنفيكا ونادي فيتوريا غيماريش والنصر السعودي وسبارتاك موسكو الروسي.
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حصل على كأس بطل البرتغال مرتين مع بنفيكا، وحقق نفس اللقب مع فيتوريا جيماريش، وحصل على الدوري البرتغالي مرة واحدة مع بنفيكا إضافة إلى السوبر البرتغالي، بحسب "اليوم السابع".
ومع النصر حصل على الدوري السعودي وكذلك السوبر، وقاده إلى الفوز في 54 لقاء وخسر 19 وتعادل في 13 لقاء.
وتولى فيتوريا تدريب سبارتاك موسكو في 26 لقاء وحقق الفوز في 9 وتعادل في 6 وخسر 11 مواجهة.
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