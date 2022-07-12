https://arabic.sputniknews.com/20220712/البرازيل-تستورد-كميات-ضخمة-من-الديزل-الروسي-بأسعار-مخفضة-1064992560.html
البرازيل تستورد كميات ضخمة من الديزل الروسي بأسعار مخفضة
البرازيل تستورد كميات ضخمة من الديزل الروسي بأسعار مخفضة
أكد الرئيس البرازيلي غاير بولسونارو، أن البرازيل تتفاوض مع روسيا بشأن شراء وقود الديزل الروسي بأسعار مخفضة. 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T13:16+0000
2022-07-12T13:16+0000
2022-07-12T13:16+0000
روسيا
اقتصاد
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وأشار الرئيس البرازيلي إلى أن عمليات تسليم الديزل الروسي ستبدأ في غضون 60 يوما، بحسب ما ذكر موقع "energypolicy".وأضاف: "لقد تقرر أنه في غضون 60 يوما سيبدأ وقود الديزل الروسي في الوصول إلى هنا. تواصل روسيا القيام بأعمال تجارية مع العالم كله".في وقت سابق، قال بولسونارو إن روسيا تقدم وقود الديزل للبرازيل بسعر أكثر ملاءمة من الموردين الآخرين.البرازيل حاليا تمر بأزمة طاقة طويلة الأمد. انتقد رئيس البلاد مرارا عمل الشركة الوطنية "بتروبراس"، التي رفعت عدة مرات أسعار البنزين ووقود الديزل وغاز البترول المسال دون إذن من الحكومة.في محاولة للسيطرة على الوضع، استبدلت الحكومة 4 أشخاص في منصب الرئيس التنفيذي للشركة في خمسة أشهرفقط، لكن ذلك لم يساعد في حل المشكلة.وأكد الرئيس البرازيلي أنه سيتم شراء أكثر من نصف وقود الديزل المنتج في روسيا.يذكر أن الاتحاد الأوروبي دائما كان المشتري الرئيسي للديزل.
https://arabic.sputniknews.com/20220708/الرئيس-البرازيلي-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-لم-تنجح-1064840131.html
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روسيا, اقتصاد
البرازيل تستورد كميات ضخمة من الديزل الروسي بأسعار مخفضة
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أكد الرئيس البرازيلي غاير بولسونارو، أن البرازيل تتفاوض مع روسيا بشأن شراء وقود الديزل الروسي بأسعار مخفضة.
وأشار الرئيس البرازيلي إلى أن عمليات تسليم الديزل الروسي ستبدأ في غضون 60 يوما، بحسب ما ذكر موقع "energypolicy"
.
وأضاف: "لقد تقرر أنه في غضون 60 يوما سيبدأ وقود الديزل الروسي في الوصول إلى هنا. تواصل روسيا القيام بأعمال تجارية مع العالم كله".
في وقت سابق، قال بولسونارو إن روسيا تقدم وقود الديزل للبرازيل بسعر أكثر ملاءمة من الموردين الآخرين.
البرازيل حاليا تمر بأزمة طاقة طويلة الأمد. انتقد رئيس البلاد مرارا عمل الشركة الوطنية "بتروبراس"، التي رفعت عدة مرات أسعار البنزين ووقود الديزل وغاز البترول المسال دون إذن من الحكومة.
في محاولة للسيطرة على الوضع، استبدلت الحكومة 4 أشخاص في منصب الرئيس التنفيذي للشركة في خمسة أشهرفقط، لكن ذلك لم يساعد في حل المشكلة.
وأكد الرئيس البرازيلي أنه سيتم شراء أكثر من نصف وقود الديزل المنتج في روسيا.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي دائما كان المشتري الرئيسي للديزل.