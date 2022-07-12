عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220712/البرازيل-تستورد-كميات-ضخمة-من-الديزل-الروسي-بأسعار-مخفضة-1064992560.html
البرازيل تستورد كميات ضخمة من الديزل الروسي بأسعار مخفضة
البرازيل تستورد كميات ضخمة من الديزل الروسي بأسعار مخفضة
أكد الرئيس البرازيلي غاير بولسونارو، أن البرازيل تتفاوض مع روسيا بشأن شراء وقود الديزل الروسي بأسعار مخفضة. 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T13:16+0000
2022-07-12T13:16+0000
روسيا
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/10/1058708136_0:0:2129:1199_1920x0_80_0_0_ac86a107b9bb572310d22e9e2d7ce00d.jpg
وأشار الرئيس البرازيلي إلى أن عمليات تسليم الديزل الروسي ستبدأ في غضون 60 يوما، بحسب ما ذكر موقع "energypolicy".وأضاف: "لقد تقرر أنه في غضون 60 يوما سيبدأ وقود الديزل الروسي في الوصول إلى هنا. تواصل روسيا القيام بأعمال تجارية مع العالم كله".في وقت سابق، قال بولسونارو إن روسيا تقدم وقود الديزل للبرازيل بسعر أكثر ملاءمة من الموردين الآخرين.البرازيل حاليا تمر بأزمة طاقة طويلة الأمد. انتقد رئيس البلاد مرارا عمل الشركة الوطنية "بتروبراس"، التي رفعت عدة مرات أسعار البنزين ووقود الديزل وغاز البترول المسال دون إذن من الحكومة.في محاولة للسيطرة على الوضع، استبدلت الحكومة 4 أشخاص في منصب الرئيس التنفيذي للشركة في خمسة أشهرفقط، لكن ذلك لم يساعد في حل المشكلة.وأكد الرئيس البرازيلي أنه سيتم شراء أكثر من نصف وقود الديزل المنتج في روسيا.يذكر أن الاتحاد الأوروبي دائما كان المشتري الرئيسي للديزل.
https://arabic.sputniknews.com/20220708/الرئيس-البرازيلي-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-لم-تنجح-1064840131.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/10/1058708136_5:0:2086:1561_1920x0_80_0_0_6affef2b2660e3b765ad7fefc41e7a5a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, اقتصاد

البرازيل تستورد كميات ضخمة من الديزل الروسي بأسعار مخفضة

13:16 GMT 12.07.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الذهاب إلى بنك الصورلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البرازيلي جايير بولسونارو، موسكو، روسيا 16 فبراير 2022
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البرازيلي جايير بولسونارو، موسكو، روسيا 16 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أكد الرئيس البرازيلي غاير بولسونارو، أن البرازيل تتفاوض مع روسيا بشأن شراء وقود الديزل الروسي بأسعار مخفضة.
وأشار الرئيس البرازيلي إلى أن عمليات تسليم الديزل الروسي ستبدأ في غضون 60 يوما، بحسب ما ذكر موقع "energypolicy".
وأضاف: "لقد تقرر أنه في غضون 60 يوما سيبدأ وقود الديزل الروسي في الوصول إلى هنا. تواصل روسيا القيام بأعمال تجارية مع العالم كله".
في وقت سابق، قال بولسونارو إن روسيا تقدم وقود الديزل للبرازيل بسعر أكثر ملاءمة من الموردين الآخرين.
البرازيل حاليا تمر بأزمة طاقة طويلة الأمد. انتقد رئيس البلاد مرارا عمل الشركة الوطنية "بتروبراس"، التي رفعت عدة مرات أسعار البنزين ووقود الديزل وغاز البترول المسال دون إذن من الحكومة.
في محاولة للسيطرة على الوضع، استبدلت الحكومة 4 أشخاص في منصب الرئيس التنفيذي للشركة في خمسة أشهرفقط، لكن ذلك لم يساعد في حل المشكلة.
وأكد الرئيس البرازيلي أنه سيتم شراء أكثر من نصف وقود الديزل المنتج في روسيا.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي دائما كان المشتري الرئيسي للديزل.
الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2022
الرئيس البرازيلي: العقوبات المفروضة على روسيا لم تنجح
8 يوليو, 01:17 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Полковник Владимир Полуполтинных с украинским флагом, снятым со здания администрации Лисичанска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала