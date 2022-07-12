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الخارجية الروسية: الولايات المتحدة تضع العالم على شفا حرب نووية
الخارجية الروسية: الولايات المتحدة تضع العالم على شفا حرب نووية
صرحت الخارجية الروسية أن إطلاق الولايات المتحدة الأمريكية مواجهة هجينة مع روسيا بسبب أوكرانيا يضع العالم على شفا حرب نووية. 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T08:07+0000
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روسيا
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قالت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة وحلفاءها، بإطلاقهم العنان لمواجهة هجينة مع روسيا بشأن أوكرانيا، يضع العالم على شفا حرب نووية، وإن محاولات إلقاء اللوم على موسكو في ذلك أمر غير مقبول على الإطلاق، مضيفة:وأضافت أن "المحاولات لأغراض دعائية لتشويه منطق الردع الذي تستند إليه التعليقات الروسية الرسمية حول القضايا النووية وتقديمنا كدولة تهدد بالأسلحة النووية أمر غير مقبول على الإطلاق".
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روسيا

الخارجية الروسية: الولايات المتحدة تضع العالم على شفا حرب نووية

08:07 GMT 12.07.2022 (تم التحديث: 08:15 GMT 12.07.2022)
© Sputnik . Natalia Seliverstova / الذهاب إلى بنك الصورالخارجية الروسية
الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2022
© Sputnik . Natalia Seliverstova
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صرحت الخارجية الروسية أن إطلاق الولايات المتحدة الأمريكية مواجهة هجينة مع روسيا بسبب أوكرانيا يضع العالم على شفا حرب نووية.
قالت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة وحلفاءها، بإطلاقهم العنان لمواجهة هجينة مع روسيا بشأن أوكرانيا، يضع العالم على شفا حرب نووية، وإن محاولات إلقاء اللوم على موسكو في ذلك أمر غير مقبول على الإطلاق، مضيفة:

بعد أن تسببوا في تفاقم الأزمة الأوكرانية وأطلقوا العنان لمواجهة هجينة شرسة مع روسيا، فإن واشنطن وحلفاءها يوازنون بشكل خطير على حافة مواجهة عسكرية مفتوحة مع بلدنا، مما يعني صراعا مسلحا مباشرا للقوى النووية. وإن مثل هذا الاشتباك سيكون محفوفا بالتصعيد النووي.

وأضافت أن "المحاولات لأغراض دعائية لتشويه منطق الردع الذي تستند إليه التعليقات الروسية الرسمية حول القضايا النووية وتقديمنا كدولة تهدد بالأسلحة النووية أمر غير مقبول على الإطلاق".
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