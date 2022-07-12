https://arabic.sputniknews.com/20220712/الدفاع-التركية-إسطنبول-تستضيف-اجتماعا-رباعيا-حول-أزمة-تصدير-الحبوب-الأوكرانية-1064988823.html

الدفاع التركية: إسطنبول تستضيف اجتماعا رباعيا حول "أزمة تصدير الحبوب الأوكرانية"

الدفاع التركية: إسطنبول تستضيف اجتماعا رباعيا حول "أزمة تصدير الحبوب الأوكرانية"

تستضيف إسطنبول، غدا الأربعاء، الاجتماع الرباعي الذي أعلنت تركيا سابقا تكريسه من أجل حل أزمة صادرات الحبوب الأوكرانية. 12.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-12T11:18+0000

2022-07-12T11:18+0000

2022-07-12T11:18+0000

روسيا

أخبار تركيا اليوم

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وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في بيان نقلته وزارة الدفاع التركية إن "وفودا عسكرية روسية وتركية وأوكرانية، ووفدا من الأمم المتحدة، ستجتمع غدا في إسطنبول لبحث موضوع تصدير الحبوب الأوكرانية بشكل آمن إلى الأسواق العالمية".وأعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الجمعة الموافق 24 حزيران/ يونيو، عن استعداد بلاده لضمان نقل الحبوب الأوكرانية دون عوائق، مؤكدًا أن موقف كييف غير بناء بما فيه الكفاية.وقال بوتين، خلال قمة دول "بريكس": "أصبح تأمين المركبات التي تنقل الحبوب والشحن البري والمدفوعات المصرفية بموجب العقود التجارية وما إلى ذلك، أكثر تعقيدًا. في الوقت نفسه، يتم تضخيم هستيريا بشكل مصطنع بشأن توقف نقل الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود. بالمناسبة، وفقًا لتقديراتنا والتقديرات الأمريكية، هذا (حجم الحبوب) حوالي خمسة أو ستة ملايين طن من القمح بالإضافة إلى سبعة ملايين طن من الذرة، هي شيء ما، ولكن، على الصعيد العالمي، بالطبع، هذا لا يحل أي مشاكل في سوق الحبوب العالمية".وأضاف: "أريد أن أؤكد مرة أخرى، أن روسيا لا تمنع تصدير الحبوب الأوكرانية من أراضي هذا البلد، وهي مستعدة لضمان المرور الحر للسفن المحملة بالحبوب إلى المياه الدولية، إذا قام الجيش الأوكراني بالطبع بتطهير موانئ الشحن والمنطقة المائية المجاورة".

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