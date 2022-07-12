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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220712/الدفاع-الروسية-القوات-تدمر-باستخدام-إسكندر-بطاريات-هاربون-الأمريكية-في-أوديسا-1064986320.html
الدفاع الروسية: القوات تدمر باستخدام "إسكندر" بطاريات "هاربون" الأمريكية في أوديسا
الدفاع الروسية: القوات تدمر باستخدام "إسكندر" بطاريات "هاربون" الأمريكية في أوديسا
أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كوناشينكوف، اليوم الثلاثاء أن القوات الروسية دمرت بصواريخ "إسكندر" الروسية عالية الدقة في منطقة... 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T09:41+0000
2022-07-12T09:54+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وقال: "دمرت صواريخ اسكندر الأرضية عالية الدقة بطاريات نظام صواريخ هاربون المضاد للسفن أمريكي الصنع في منطقة بيريزان في مقاطعة أوديسا".وأضاف كوناشينكوف: "تيجة لضربة صواريخ عالية الدقة تم إطلاقها من الجو، تم قتل 180 جنديا وتدمير 26 وحدة من المعدات العسكرية من اللواء الآلي الثلاثين للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من أرتيموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأكد أن القوات الروسية، دمرت فصيلتين من راجمات غراد وفصيلتين من مدافع هاوتزر غيياتسين-بي الأوكرانية في جمهورية دونيتسك.وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، دمرت الأسلحة عالية الدقة للقوات الجوية الروسية: القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 12 مقاطعة، وأربعة مستودعات ذخيرة للواء الهجوم 79 المحمول جواً في منطقة ماتفييفكا بمنطقة نيكولاييف، ونقطة لإصلاح وترميم المركبات المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة سيفيرسك".وأشار إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت سبع طائرات مسيرة أوكرانية في مناطق إيزيوم ومالي بروخودي وبيتومنيك في مقاطعة خاركوف وسلوفيانسك وشاندريغولوفو في جمهورية دونيتسك. ووفقا له، تم اعتراض 12 قذيفة من نظام أوراغان في مناطق ليسيتشانسك في جمهورية لوغانسك، وبرازكوفكا في منطقة خاركوف ونوفايا كاخوفكا في منطقة خيرسون.
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أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: القوات تدمر باستخدام "إسكندر" بطاريات "هاربون" الأمريكية في أوديسا

09:41 GMT 12.07.2022 (تم التحديث: 09:54 GMT 12.07.2022)
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الذهاب إلى بنك الصورإطلاق صاروخ منظومة إسكندر لتدمير حظائر الطائرات بالمعدات العسكرية والذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، 25 أبريل 2022
إطلاق صاروخ منظومة إسكندر لتدمير حظائر الطائرات بالمعدات العسكرية والذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، 25 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كوناشينكوف، اليوم الثلاثاء أن القوات الروسية دمرت بصواريخ "إسكندر" الروسية عالية الدقة في منطقة أوديسا بطاريات نظام صواريخ هاربون الأمريكي الصنع المضاد للسفن.
وقال: "دمرت صواريخ اسكندر الأرضية عالية الدقة بطاريات نظام صواريخ هاربون المضاد للسفن أمريكي الصنع في منطقة بيريزان في مقاطعة أوديسا".
وأضاف كوناشينكوف: "تيجة لضربة صواريخ عالية الدقة تم إطلاقها من الجو، تم قتل 180 جنديا وتدمير 26 وحدة من المعدات العسكرية من اللواء الآلي الثلاثين للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من أرتيموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأكد أن القوات الروسية، دمرت فصيلتين من راجمات غراد وفصيلتين من مدافع هاوتزر غيياتسين-بي الأوكرانية في جمهورية دونيتسك.
وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، دمرت الأسلحة عالية الدقة للقوات الجوية الروسية: القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 12 مقاطعة، وأربعة مستودعات ذخيرة للواء الهجوم 79 المحمول جواً في منطقة ماتفييفكا بمنطقة نيكولاييف، ونقطة لإصلاح وترميم المركبات المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة سيفيرسك".
وأشار إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت سبع طائرات مسيرة أوكرانية في مناطق إيزيوم ومالي بروخودي وبيتومنيك في مقاطعة خاركوف وسلوفيانسك وشاندريغولوفو في جمهورية دونيتسك.
ووفقا له، تم اعتراض 12 قذيفة من نظام أوراغان في مناطق ليسيتشانسك في جمهورية لوغانسك، وبرازكوفكا في منطقة خاركوف ونوفايا كاخوفكا في منطقة خيرسون.
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Полковник Владимир Полуполтинных с украинским флагом, снятым со здания администрации Лисичанска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:27 GMT
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