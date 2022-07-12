https://arabic.sputniknews.com/20220712/الرئيس-التونسي-يناقش-مع-وزير-الداخلية-اختراقات-الموقع-الإلكتروني-لتسجيل-الناخبين-1065003765.html
الرئيس التونسي يناقش مع وزير الداخلية اختراقات الموقع الإلكتروني لتسجيل الناخبين
الرئيس التونسي يناقش مع وزير الداخلية اختراقات الموقع الإلكتروني لتسجيل الناخبين
اجتمع الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، في قصر قرطاج، بوزير الداخلية توفيق شرف الدين. 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T19:29+0000
2022-07-12T19:29+0000
2022-07-12T19:30+0000
أخبار تونس اليوم
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وأفادت الرئاسة التونسية في بيان، وصلت "سبوتنيك" نسخة منه، بأن الاجتماع تناول الوضع العام في البلاد.وخلال الاجتماع "جدد رئيس الجمهورية تأكيده على ضرورة احترام القانون وعلى ضرورة حياد كل المرافق العمومية، ونوّه بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية استعدادا للموعد التاريخي - استفتاء - يوم 25 يوليو/ تموز الجاري".كما تم التعرّض إلى ما تم كشفه، خلال الأيام الأخيرة، من اختراقات للموقع الإلكتروني المتعلق بتسجيل الناخبين والناخبات وتغيير مراكز الاقتراع في محاولة يائسة كالتي حصلت بمناسبة الاستشارة الوطنية لإدخال الفوضى والإرباك يوم الاستفتاء.وفي هذا الإطار، تم فتح بحث عدلي بإذن من النيابة العمومية ووقع الكشف، إلى حد الآن، عن 1700 هجوم إلكتروني أو اختراق، وتم، إلى حدّ الساعة، الاستماع لـ7 أشخاص من قبل الجهات الأمنية المختصة في انتظار الاستماع لكل من سيكشف عنه البحث.
https://arabic.sputniknews.com/20220711/قيس-سعيد-يناقش-استعدادات-استفتاء-25-يوليو-مع-رئيسة-الحكومة-التونسية-1064969901.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
الرئيس التونسي يناقش مع وزير الداخلية اختراقات الموقع الإلكتروني لتسجيل الناخبين
19:29 GMT 12.07.2022 (تم التحديث: 19:30 GMT 12.07.2022) تابعنا عبر
اجتمع الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، في قصر قرطاج، بوزير الداخلية توفيق شرف الدين.
وأفادت الرئاسة التونسية في بيان، وصلت "سبوتنيك
" نسخة منه، بأن الاجتماع تناول الوضع العام في البلاد.
وخلال الاجتماع "جدد رئيس الجمهورية تأكيده على ضرورة احترام القانون وعلى ضرورة حياد كل المرافق العمومية، ونوّه بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية استعدادا للموعد التاريخي - استفتاء - يوم 25 يوليو/ تموز الجاري".
كما تم التعرّض إلى ما تم كشفه، خلال الأيام الأخيرة، من اختراقات للموقع الإلكتروني المتعلق بتسجيل الناخبين والناخبات وتغيير مراكز الاقتراع في محاولة يائسة كالتي حصلت بمناسبة الاستشارة الوطنية لإدخال الفوضى والإرباك يوم الاستفتاء.
وفي هذا الإطار، تم فتح بحث عدلي بإذن من النيابة العمومية ووقع الكشف، إلى حد الآن، عن 1700 هجوم إلكتروني
أو اختراق، وتم، إلى حدّ الساعة، الاستماع لـ7 أشخاص من قبل الجهات الأمنية المختصة في انتظار الاستماع لكل من سيكشف عنه البحث.