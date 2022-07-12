https://arabic.sputniknews.com/20220712/الرئيس-الفرنسي-الأسبق-هولاند-لا-أعرف-شيئا-عن-صفقة-ماكرون-وأوبر-1064985349.html
الرئيس الفرنسي الأسبق هولاند: لا أعرف شيئا عن صفقة ماكرون وأوبر
الرئيس الفرنسي الأسبق هولاند: لا أعرف شيئا عن صفقة ماكرون وأوبر
قال الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند إن قصر الإليزيه لم يكن على علم بـ "الصفقة" بين رئيس الدولة الحالي إيمانويل ماكرون وخدمة سيارات الأجرة "أوبر". 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T08:45+0000
2022-07-12T08:45+0000
2022-07-12T08:56+0000
أخبار فرنسا
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في وقت سابق، أفاد الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ)، بتمويل جزئي من إحدى مؤسسات جورج سوروس، أن ماكرون، كوزير للاقتصاد، ساعد الشركة بعد أن أوقفت الشرطة خدمتها في مرسيليا عام 2015. وقال هولاند لصحيفة لـ"يبراسيون": "على مستوى الإليزيه، لم يتم التعرف على أي صفقة على الإطلاق. إذا حدث ذلك، فإن الإليزيه لم يكن على علم". وكان هولاند رئيسا لفرنسا من عام 2012 إلى عام 2017.هذا وذكرت الأنباء، يوم الإثنين، أن الفصيل البرلماني لحزب "فرنسا غير الخاضعة" يعتزم استخدام حقه في تشكيل لجنة تحقيق للتحقيق في علاقات ماكرون مع "أوبر".
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا
الرئيس الفرنسي الأسبق هولاند: لا أعرف شيئا عن صفقة ماكرون وأوبر
08:45 GMT 12.07.2022 (تم التحديث: 08:56 GMT 12.07.2022) تابعنا عبر
قال الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند إن قصر الإليزيه لم يكن على علم بـ "الصفقة" بين رئيس الدولة الحالي إيمانويل ماكرون وخدمة سيارات الأجرة "أوبر".
في وقت سابق، أفاد الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ)، بتمويل جزئي من إحدى مؤسسات جورج سوروس، أن ماكرون، كوزير للاقتصاد، ساعد الشركة بعد أن أوقفت الشرطة خدمتها في مرسيليا عام 2015.
ثم اتصلت جماعة من قبل الشركة للضغط على ماكرون، الذي وعد بالتعامل شخصيا مع هذه المشكلة. وخلصت صحيفة "موند" إلى أنها "صفقة سرية" بين وزير الاقتصاد وشركة أوبر.
وقال هولاند لصحيفة لـ"يبراسيون"
: "على مستوى الإليزيه، لم يتم التعرف على أي صفقة على الإطلاق. إذا حدث ذلك، فإن الإليزيه لم يكن على علم". وكان هولاند رئيسا لفرنسا من عام 2012 إلى عام 2017.
هذا وذكرت الأنباء، يوم الإثنين، أن الفصيل البرلماني لحزب "فرنسا غير الخاضعة" يعتزم استخدام حقه في تشكيل لجنة تحقيق للتحقيق في علاقات ماكرون مع "أوبر".