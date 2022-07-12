https://arabic.sputniknews.com/20220712/السعودية-تعلن-اكتمال-عمليات-التفويج-داخل-مكة-باستخدام-تقنيات-الذكاء-الاصطناعي-1065002159.html

السعودية تعلن اكتمال عمليات التفويج داخل مكة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي

السعودية تعلن اكتمال عمليات التفويج داخل مكة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الثلاثاء، اكتمال خطط التفويج من داخل الأماكن المقدسة عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية ضمن منظومة إلكترونية تعتمد... 12.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-12T17:23+0000

2022-07-12T17:23+0000

2022-07-12T17:23+0000

العالم العربي

وزارة الحج والعمرة السعودية

السعودية

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وذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء، أن اكتمال عمليات التفويج وإدارة الحشود قد أديرت عبر تقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي وأجهزة لمتابعة تقديم أفضل الخدمات للتنقل بين المدن السعودية والمغادرة بكل يسر وطمأنينة.وكشفت الوزارة السعودية عن آلية مشروع إدارة التفويج الذكي للقطار عبر متابعة الحشود باستخدام تقنيات تحليل الرؤية الحاسوبية عن طريق استخدام الذكاء الاصطناعي الهادفة إلى تحليل الحركة في جميع أدوار القطار والمسارات الرئيسة المؤدية للقطار باعتباره نظام متكامل لأول مرة هذا العام وربطها بغرفة المراقبة للتفویج.وأكدت الوكالة أن "المشروع يقوم على مراقبة مواعيد وصول وانطلاق القطارات، ومراقبة امتلاء المحطة، فضلا عن مراقبة أعداد الحجاج المغادرين عبر المحطة ومدى التزام المكاتب والأفواج بخطة التفويج وقياس مدة الرحلة والانتظار، مع اعتماد آلية الرصد في المحطة على 22 كاميرا لرصد أعداد الحجاج الصاعدين والمراقبين الميدانيين وإدخال المعلومات من خلال منصة مراقبة التفويج".وكان أمير مكة في السعودية، خالد الفيصل، قد أعلن، أمس الاثنين، نجاح موسم حج هذا العام وعدم تسجيل أي حوادث أو أمراض وبائية بين الحجاج.وفي وقت سابق، قال الفيصل في حديثه لقناة "العربية"، إن "مكة المكرمة مفتوحة لأي مسلم راغب في الحج، وبتضافر الجهود ستصل المملكة إلى ما يرضيها من خدمة الحجاج وقاصدي الحرمين الشريفين".وأضاف الأمير أن السعودية تبذل جهودها لخدمة الحجاج، مؤكدا مساعي المملكة لتحويل مكة المكرمة إلى أول مدينة ذكية في العالم الإسلامي.وأشار الفيصل إلى أن نقل الجهات الحكومية إلى مقر موحد خارج المشاعر المقدسة سهّل تقديم الخدمات، مضيفا أن مشروع تطوير مكة يتطلب تضافر كل الجهود.وتابع أمير مكة قائلا، إن المملكة أكثر تأهيلا للقيام بتطوير البنية التحتية الرقمية، لكن العمل ليس سهلا ولا يمكن أن ينتهي في سنة واحدة، حيث توجد مشروعات كثيرة مترابطة ويشترك فيها جميع مقدمي الخدمات للحجاج والمعتمرين.وفي وقت سابق، التقى وزير الداخلية السعودي عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، بقادة القطاعات الأمنية بقوات أمن الحج.ووفقا لبيان نشرته وزارة الداخلية السعودية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد الوزير أن المملكة وفرت كل الإمكانات لتسهيل موسم الحج، وتأمينه.

https://arabic.sputniknews.com/20220711/أمير-مكة-يعلن-نجاح-موسم-الحج-وعدم-تسجيل-أمراض-وبائية-1064954668.html

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العالم العربي, وزارة الحج والعمرة السعودية, السعودية