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https://arabic.sputniknews.com/20220712/الصحة-العالمية-ترحب-بقرار-الأمم-المتحدة-تمديد-إيصال-المساعدات-عبر-الحدود-إلى-سوريا-1064998323.html
الصحة العالمية ترحب بقرار الأمم المتحدة تمديد إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا
الصحة العالمية ترحب بقرار الأمم المتحدة تمديد إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا
رحب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بقرار مجلس الأمن الدولي تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود التركية إلى سوريا. 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T15:14+0000
2022-07-12T15:14+0000
أخبار سوريا اليوم
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تبنى مجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء، قرارا من النرويج وأيرلندا بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى المنطقة الإدارية الخاصة عبر تركيا لمدة ستة أشهر، يمكن بعد ذلك تمديدها لمدة ستة أشهر أخرى. وأضاف أن منظمة الصحة العالمية وشركاءها سيواصلون تقديم المنتجات المنقذة للحياة والخدمات الصحية للسكان المحتاجين في سوريا، والذين يشكل الأطفال والنساء 80% منهم.يعمل نظام التسليم المبسط للإمدادات الإنسانية والطبية إلى سوريا من الدول المجاورة (بشكل أساسي عبر الحدود مع تركيا) عبر المعابر الحدودية منذ عام 2014. ويتم تجديد هذه الآلية سنويا. وفي إطارها، كان يحق للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها في البداية استخدام الطرق عبر خطوط المواجهة وأربعة نقاط تفتيش حدودية: باب السلام وباب الهوى (على حد سواء على الحدود السورية التركية) ، اليعربية "( على الحدود مع العراق) و "الرمتا" (على الحدود مع الأردن). عندما بدأ الجيش السوري بسط سيطرته على المزيد والمزيد من الأراضي، بدأت دمشق وموسكو في الدعوة إلى تقليص تدريجي للمعابر الحدودية. في 10 تموز / يوليو 2022، انتهت مدة تشغيل الجهة الوحيدة المتبقية (التابعة للآلية) على الحدود السورية من معبر باب الهوى الحدودي.
https://arabic.sputniknews.com/20220712/الأمم-المتحدة-تمدد-آلية-إرسال-المساعدات-عبر-الحدود-لسوريا-لمدة-6-أشهر-1064993216.html
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أخبار سوريا اليوم

الصحة العالمية ترحب بقرار الأمم المتحدة تمديد إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا

15:14 GMT 12.07.2022
© Sputnik . Osama Dayoubمساعدات من خانتي مانسيسك الروسي تصل منطقة حسياء الصناعية وسط سوريا، 29 يوليو 2021
مساعدات من خانتي مانسيسك الروسي تصل منطقة حسياء الصناعية وسط سوريا، 29 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2022
© Sputnik . Osama Dayoub
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رحب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بقرار مجلس الأمن الدولي تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود التركية إلى سوريا.
تبنى مجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء، قرارا من النرويج وأيرلندا بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى المنطقة الإدارية الخاصة عبر تركيا لمدة ستة أشهر، يمكن بعد ذلك تمديدها لمدة ستة أشهر أخرى.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية في إفادة صحفية، اليوم الثلاثاء: "قرار مجلس الأمن بشأن العمليات عبر الحدود في شمال غرب سوريا نبأ سار للغاية لما يقرب من 4.5 مليون سوري تعتمد حياتهم وصحتهم على وصول المساعدات الإنسانية".

وأضاف أن منظمة الصحة العالمية وشركاءها سيواصلون تقديم المنتجات المنقذة للحياة والخدمات الصحية للسكان المحتاجين في سوريا، والذين يشكل الأطفال والنساء 80% منهم.
مبنى الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2022
الأمم المتحدة تمدد آلية إرسال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا لمدة 6 أشهر
13:19 GMT
يعمل نظام التسليم المبسط للإمدادات الإنسانية والطبية إلى سوريا من الدول المجاورة (بشكل أساسي عبر الحدود مع تركيا) عبر المعابر الحدودية منذ عام 2014. ويتم تجديد هذه الآلية سنويا.
وفي إطارها، كان يحق للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها في البداية استخدام الطرق عبر خطوط المواجهة وأربعة نقاط تفتيش حدودية: باب السلام وباب الهوى (على حد سواء على الحدود السورية التركية) ، اليعربية "( على الحدود مع العراق) و "الرمتا" (على الحدود مع الأردن). عندما بدأ الجيش السوري بسط سيطرته على المزيد والمزيد من الأراضي، بدأت دمشق وموسكو في الدعوة إلى تقليص تدريجي للمعابر الحدودية.
في 10 تموز / يوليو 2022، انتهت مدة تشغيل الجهة الوحيدة المتبقية (التابعة للآلية) على الحدود السورية من معبر باب الهوى الحدودي.
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