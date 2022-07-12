https://arabic.sputniknews.com/20220712/العراق-تصريحات-بقرب-تشكيل-الحكومة-وملف-المرشح-لرئاسة-الجمهورية-ما-زال-معلقا-1064996026.html
العراق... تصريحات بقرب تشكيل الحكومة.. وملف المرشح لرئاسة الجمهورية ما زال معلقا
العراق... تصريحات بقرب تشكيل الحكومة.. وملف المرشح لرئاسة الجمهورية ما زال معلقا
تناقش الحلقة الاجتماع المرتقب لقادة تحالف "الإطار التنسيقي"، لبحث موضوع تسمية مرشح رئاسة الحكومة الجديدة، وسط انقسام وتباين في المواقف بين عدد من أطراف... 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T14:53+0000
2022-07-12T14:53+0000
2022-07-12T14:53+0000
راديو
بانوراما
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العراق.. تصريحات بقرب تشكيل الحكومة.. وملف المرشح لرئاسة الجمهورية ما زال معلقًأ
العراق.. تصريحات بقرب تشكيل الحكومة.. وملف المرشح لرئاسة الجمهورية ما زال معلقًأ
وتتعلق هذه التباينات بشكل الحكومة المقبلة ورئيسها، والتعامل مع قضية انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية، والمخاوف من احتمال تحريك مقتدى الصدر للشارع بتظاهرات لإسقاط أي حكومة جديدة.عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، طارق جوهو، رأى أنهولم يستبعد جوهر، في مقابلة معه عبر "بانوراما"، أنوحول الجمود على خط الاتفاق بين القوى الكردية على مرشح لرئاسة الجمهورية، أوضح السياسي أنهالتفاصيل في الملف الصوتي...
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
العراق... تصريحات بقرب تشكيل الحكومة.. وملف المرشح لرئاسة الجمهورية ما زال معلقا
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تناقش الحلقة الاجتماع المرتقب لقادة تحالف "الإطار التنسيقي"، لبحث موضوع تسمية مرشح رئاسة الحكومة الجديدة، وسط انقسام وتباين في المواقف بين عدد من أطراف التحالف.
وتتعلق هذه التباينات بشكل الحكومة المقبلة ورئيسها، والتعامل مع قضية انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية، والمخاوف من احتمال تحريك مقتدى الصدر للشارع بتظاهرات لإسقاط أي حكومة جديدة.
عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، طارق جوهو، رأى أنه
"بعد 8 أشهر من الانسداد السياسي، بدأ الكل يترقب مفاوضات جدية لتشكيل الحكومة".
ولم يستبعد جوهر، في مقابلة معه عبر "بانوراما
"، أن
"يتم التوافق على تشكيل الحكومة، لا سيما بعد التغيرات التي طرأت على التوازنات السياسية إثر انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان".
وحول الجمود على خط الاتفاق بين القوى الكردية على مرشح لرئاسة الجمهورية، أوضح السياسي أنه
"إذا استمر الوضع على هذا الحال، فقد يتم اللجوء إلى سيناريو العام 2018، بحيث يدخل كل حزب بمرشحه الخاص إلى الانتخابات".
التفاصيل في الملف الصوتي...