https://arabic.sputniknews.com/20220712/القوات-الأوكرانية-تقصف-مدينة-إنرجودار-مستخدمة-طائرة-دون-طيار-1064990503.html

القوات الأوكرانية تقصف مدينة إنرجودار مستخدمة طائرة دون طيار

القوات الأوكرانية تقصف مدينة إنرجودار مستخدمة طائرة دون طيار

أكدت الإدارة العسكرية المدنية في زابورجيه لوكالة "سبوتنيك" أن الجيش الأوكراني استخدم طائرة "كاميكازي" دون طيار لضرب منطقة سكنية في مدينة إنرجودار. 12.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-12T12:07+0000

2022-07-12T12:07+0000

2022-07-12T12:20+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

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وجاء في بيان السلطات: "في الساعة 14:20 بتوقيت موسكو (12:20 بتوقيت غرينيتش)، استخدمت القوات الأوكرانية مرة أخرى طائرة كاميكازي دون طيار لقصف منطقة سكنية التابعة لمدينة إنرجودار".وأوضحت سلطات المدينة لـ"سبوتنيك"، أنه حتى الآن لا يوجد معلومات عن سقوط ضحايا.وحاولت قوات الأمن الأوكرانية اليوم الثلاثاء استخدام طائرة أخرى بدون طيار من طراز "كاميكازي" لقصف إنرجودار، ولكن تم تدميرها من قبل قوات الدفاع الجوي التابغة للقوات المسلحة الروسية.هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.

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