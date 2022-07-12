https://arabic.sputniknews.com/20220712/الكرملين-لا-يوجد-الآن-حديث-عن-استئناف-المفاوضات-مع-أوكرانيا-1064986396.html
الكرملين: لا يوجد الآن حديث عن استئناف المفاوضات مع أوكرانيا
الكرملين: لا يوجد الآن حديث عن استئناف المفاوضات مع أوكرانيا
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إنه لا يوجد الآن حديث عن استئناف المفاوضات مع أوكرانيا. 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T09:43+0000
2022-07-12T09:43+0000
2022-07-12T09:43+0000
روسيا
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قال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ناقشا استئناف المفاوضات مع أوكرانيا خلال محادثة هاتفية "لا، هذا غير وارد الآن".يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع يوم أمس مرسوما يسهل بموجبه الحصول على الجنسية للسكان المقيمين بشكل دائم في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك بالإضافة لأوكرانيا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الكرملين: لا يوجد الآن حديث عن استئناف المفاوضات مع أوكرانيا
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إنه لا يوجد الآن حديث عن استئناف المفاوضات مع أوكرانيا.
قال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ناقشا استئناف المفاوضات مع أوكرانيا خلال محادثة هاتفية "لا، هذا غير وارد الآن".
وأضاف بيسكوف إن العملية العسكرية الروسية الخاصة ليست موجهة ضد الأوكرانيين، بل ضد نظام كييف، وأن عددا كبيرا من الأوكرانيين يرغبون بأن يحصلوا على الجنسية الروسية.
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع يوم أمس مرسوما يسهل
بموجبه الحصول على الجنسية للسكان المقيمين بشكل دائم في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك بالإضافة لأوكرانيا.