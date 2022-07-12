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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220712/الكشف-عن-إسهام-الرئاسة-الأوكرانية-في-هزيمة-قواتها-في-ماريوبول-1064987285.html
الكشف عن إسهام الرئاسة الأوكرانية في هزيمة قواتها في ماريوبول
الكشف عن إسهام الرئاسة الأوكرانية في هزيمة قواتها في ماريوبول
بات معلوما أن الرئاسة الأوكرانية وقفت وراء وقوع مجموعة كبيرة من القوات الأوكرانية في أسر محرري مدينة ماريوبول. 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T10:05+0000
2022-07-12T10:05+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
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وكانت قوات التحالف المتكوّن من روسيا وجمهورية دونيتسك الشعبية التي تقوم بتحرير أراضي جمهورية دونيتسك من القوات الأوكرانية، قد تمكنت من أسر مجموعة كبيرة من القوات الأوكرانية بعد تطويقها في ريف ماريوبول.وكشف خبير اختراق أجهزة الكمبيوتر من مجموعة "راهديت" لـ"سبوتنيك" أن الأوامر الصادرة عن مكتب الرئيس الأوكراني كانت أحد أسباب هزيمة القوات الأوكرانية في ماريوبول.وأوضح أن رئاسة أركان الحرب الأوكرانية رأت أنه من الضروري أن ترحل القوات الأوكرانية عن مدينة ماريوبول وريفها حتى لا تجد نفسها محاصَرة، ولكن مكتب الرئيس رفض اقتراح رئاسة أركان الحرب، فأصدر أوامره بعدم الانسحاب من ماريوبول، مشددا على ضرورة بقاء هذه المدينة تحت سيطرة القوات الأوكرانية.
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رصد عسكري, أخبار أوكرانيا

الكشف عن إسهام الرئاسة الأوكرانية في هزيمة قواتها في ماريوبول

10:05 GMT 12.07.2022
© Sputnik . Sergey Averin / الذهاب إلى بنك الصورمعدات عسكرية أوكرانية محروقة في مصنع المعادن باسم لينين المحرر في ماريوبول، أوكرانيا 18 أبريل 2022
معدات عسكرية أوكرانية محروقة في مصنع المعادن باسم لينين المحرر في ماريوبول، أوكرانيا 18 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2022
© Sputnik . Sergey Averin
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بات معلوما أن الرئاسة الأوكرانية وقفت وراء وقوع مجموعة كبيرة من القوات الأوكرانية في أسر محرري مدينة ماريوبول.
وكانت قوات التحالف المتكوّن من روسيا وجمهورية دونيتسك الشعبية التي تقوم بتحرير أراضي جمهورية دونيتسك من القوات الأوكرانية، قد تمكنت من أسر مجموعة كبيرة من القوات الأوكرانية بعد تطويقها في ريف ماريوبول.
وكشف خبير اختراق أجهزة الكمبيوتر من مجموعة "راهديت" لـ"سبوتنيك" أن الأوامر الصادرة عن مكتب الرئيس الأوكراني كانت أحد أسباب هزيمة القوات الأوكرانية في ماريوبول.
وأوضح أن رئاسة أركان الحرب الأوكرانية رأت أنه من الضروري أن ترحل القوات الأوكرانية عن مدينة ماريوبول وريفها حتى لا تجد نفسها محاصَرة، ولكن مكتب الرئيس رفض اقتراح رئاسة أركان الحرب، فأصدر أوامره بعدم الانسحاب من ماريوبول، مشددا على ضرورة بقاء هذه المدينة تحت سيطرة القوات الأوكرانية.
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Полковник Владимир Полуполтинных с украинским флагом, снятым со здания администрации Лисичанска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:16 GMT
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