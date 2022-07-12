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الولايات المتحدة تقول إن إيران ستزود روسيا بمئات الطائرات المسيرة
الولايات المتحدة تقول إن إيران ستزود روسيا بمئات الطائرات المسيرة
أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن إيران تستعد لتزويد روسيا بعدة مئات من الطائرات المسيرة، منها طائرات ذات قدرة على حمل أسلحة. 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T01:20+0000
2022-07-12T01:20+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال سوليفان للصحفيين، "تشير معلوماتنا إلى أن حكومة طهران تستعد لتزويد روسيا بما يصل إلى مئات من المسيرات، بما فيها مسيرات يمكن تسليحها في وقت قصير".هذا ولم يقدم سوليفان أي توضيح من أين حصلت بلاده على هذه المعلومات، ولم يقدم أي دليل.وأضاف سوليفان، "الولايات المتحدة لديها معلومات تشير إلى أن طهران تستعد لتدريب جنود روس على استخدام هذه الطائرات المسيرة، مشيرا إلى احتمال استخدامها هذا الشهر في أوكرانيا".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220628/أمريكا-تعتزم-الإعلان-عن-انتشار-عسكري-طويل-الأمد-في-أوروبا-1064371023.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار روسيا اليوم

الولايات المتحدة تقول إن إيران ستزود روسيا بمئات الطائرات المسيرة

01:20 GMT 12.07.2022
© AFP 2022 / STEFANI REYNOLDSمستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان
مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2022
© AFP 2022 / STEFANI REYNOLDS
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أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن إيران تستعد لتزويد روسيا بعدة مئات من الطائرات المسيرة، منها طائرات ذات قدرة على حمل أسلحة.
موسكو - سبوتنيك. وقال سوليفان للصحفيين، "تشير معلوماتنا إلى أن حكومة طهران تستعد لتزويد روسيا بما يصل إلى مئات من المسيرات، بما فيها مسيرات يمكن تسليحها في وقت قصير".
هذا ولم يقدم سوليفان أي توضيح من أين حصلت بلاده على هذه المعلومات، ولم يقدم أي دليل.
وأضاف سوليفان، "الولايات المتحدة لديها معلومات تشير إلى أن طهران تستعد لتدريب جنود روس على استخدام هذه الطائرات المسيرة، مشيرا إلى احتمال استخدامها هذا الشهر في أوكرانيا".
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هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
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