https://arabic.sputniknews.com/20220712/انتهى-من-نفخ-بالونات-الهواء-البنتاغون-يفشل-في-إيجاد-وسيلة-ضد-صواريخ-روسيا-1064977193.html
انتهى من نفخ بالونات الهواء... البنتاغون يفشل في إيجاد وسيلة ضد صواريخ روسيا
انتهى من نفخ بالونات الهواء... البنتاغون يفشل في إيجاد وسيلة ضد صواريخ روسيا
وصف رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) احتمال استخدام البنتاغون لبالونات الهواء ضد الصواريخ فرط الصوتية الروسية بأنه فشل لبرنامج الدفاع الأمريكي المضاد للصواريخ. 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T07:25+0000
2022-07-12T07:25+0000
2022-07-12T07:25+0000
روسيا
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أفادت صحيفة "بوليتيكو" أن الجيش الأمريكي ينوي تخصيص أكثر من 27 مليون دولار في سنة 2023 المالية لتمويل مشاريع استخدام بالونات الهواء (مناطيد) لأغراض عسكرية، وبالأخص لاعتراض صواريخ روسيا والصين.وقال رئيس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، في تغريدة على حسابه في "تلغرام"، في الإشارة إلى ما كشفته الصحيفة، إن هذا يعتبر دليلا على فشل البرنامج الأمريكي للدفاع المضاد للصواريخ.وأضاف أن هذا يعني أن البنتاغون انتهى من نفخ بالونات الهواء.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
انتهى من نفخ بالونات الهواء... البنتاغون يفشل في إيجاد وسيلة ضد صواريخ روسيا
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وصف رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) احتمال استخدام البنتاغون لبالونات الهواء ضد الصواريخ فرط الصوتية الروسية بأنه فشل لبرنامج الدفاع الأمريكي المضاد للصواريخ.
أفادت صحيفة "بوليتيكو" أن الجيش الأمريكي ينوي تخصيص أكثر من 27 مليون دولار في سنة 2023 المالية لتمويل مشاريع استخدام بالونات الهواء (مناطيد) لأغراض عسكرية، وبالأخص لاعتراض صواريخ روسيا والصين.
وقال
رئيس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، في تغريدة على حسابه في "تلغرام"، في الإشارة إلى ما كشفته الصحيفة، إن هذا يعتبر دليلا على فشل البرنامج الأمريكي للدفاع المضاد للصواريخ.
وأضاف أن هذا يعني أن البنتاغون انتهى من نفخ بالونات الهواء.