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https://arabic.sputniknews.com/20220712/انهيار-لاعبي-توتنهام-بسبب-تدريبات-كونتي-القاسية-فيديو-1064994771.html
انهيار لاعبي توتنهام بسبب تدريبات كونتي القاسية... فيديو
انهيار لاعبي توتنهام بسبب تدريبات كونتي القاسية... فيديو
أشارت تقارير إعلامية بريطانية أن فريق توتنهام يخوض تدريبات قاسية تحت إشراف مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي، تحضيرا للموسم الجديد. 12.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-12T13:51+0000
2022-07-12T13:53+0000
رياضة
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ونشر موقع RMC Sport، مقطعا مصورا يظهر فيه انهيار لاعبي الفريق من شدة التعب والإرهاق في تمرين لمدة ساعتين.وبحسب وسائل إعلام بريطانية، فإن بعض اللاعبين أصيبوا بالغثيان لقسوة التمارين.يذكر أن الفريق الإنجليزي قد تعاقد مع كونتي في نهاية العام 2021، بموجب عقد يمتد إلى غاية عام 2023، ووعد وقتها بإحداث ثورة على مستوى تحضير اللاعبين وعاداتهم.
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رياضة

انهيار لاعبي توتنهام بسبب تدريبات كونتي القاسية... فيديو

13:51 GMT 12.07.2022 (تم التحديث: 13:53 GMT 12.07.2022)
© AFP 2022 / GLYN KIRKأنطونيو كونتي مدرب توتنهام
أنطونيو كونتي مدرب توتنهام - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2022
© AFP 2022 / GLYN KIRK
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أشارت تقارير إعلامية بريطانية أن فريق توتنهام يخوض تدريبات قاسية تحت إشراف مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي، تحضيرا للموسم الجديد.
ونشر موقع RMC Sport، مقطعا مصورا يظهر فيه انهيار لاعبي الفريق من شدة التعب والإرهاق في تمرين لمدة ساعتين.
وبحسب وسائل إعلام بريطانية، فإن بعض اللاعبين أصيبوا بالغثيان لقسوة التمارين.
يذكر أن الفريق الإنجليزي قد تعاقد مع كونتي في نهاية العام 2021، بموجب عقد يمتد إلى غاية عام 2023، ووعد وقتها بإحداث ثورة على مستوى تحضير اللاعبين وعاداتهم.
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